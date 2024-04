Tạm giữ người đàn ông mua máy in màu về in tiền giả

Ngày 4.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu (36 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hữu, xã Hựu Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh làm việc với Nguyễn Minh Hiếu NAM LONG

Trước đó, chiều 3.4, qua công tác trinh sát, Công an H.Cầu Kè phối hợp Công an H.Càng Long (cùng tỉnh Trà Vinh) và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra một nhà trọ tại ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, H.Cầu Kè, bắt quả tang Hiếu đang tàng trữ tiền giả.

Qua kiểm tra và khám xét nơi ở của Hiếu, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 7 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 382 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 144 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, 1 máy photo màu; 3 dao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in tiền giả.

Máy in màu được lực lượng công an thu giữ NAM LONG

Quá trình làm việc, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết khoảng 10 ngày trước, Hiếu mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ. Sau đó, Hiếu sử dụng máy in để photo tờ tiền 5.000 đồng thật thành nhiều tờ 5.000 giả để tiêu xài cá nhân. Đến ngày 3.4, Hiếu bị công an phát hiện đang tàng trữ công cụ, phương tiện làm tiền giả và số tiền giả trong phòng trọ.

Vụ làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.