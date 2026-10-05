'Tam sư' hay nhất từng được biết đến

Chưa bao giờ đội tuyển Anh có được chiến thắng "hủy diệt" trước một đối thủ đáng gờm như trong trận thắng 7-0 trên sân Croatia vừa qua. Ở thái cực ngược lại, thủ quân Luka Modric của Croatia phát biểu sau trận: "Thắng, thua là chuyện bình thường; nhưng chưa bao giờ trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, tôi phải cảm thấy xấu hổ như lúc này".

Saka (trái) cùng các cầu thủ Anh chơi một trận quá hay Ảnh: AFP

Điều đáng tiếc duy nhất là trận Croatia - Anh vừa qua chỉ thuộc khuôn khổ Nations League, và đấy là lý do vì sao chiến thắng này không được xếp vào vị trí số 1 trong bảng vàng những trận đấu oanh liệt nhất xưa nay của đội tuyển Anh. Ngoài ra, so với mọi chiến thắng quan trọng của "Tam sư" ở các đấu trường EURO, World Cup, thì trận này hay hơn về mọi mặt.

Chi tiết chủ đạo là sự tự tin hiếm thấy nơi hàng tiền vệ và tốc độ tấn công kinh hoàng của hàng tấn công. Đây là những nét đặc thù đủ để đội bóng của HLV Thomas Tuchel tạo dựng một chỗ đứng riêng khi so sánh với các ĐTQG hay nhất thế giới hiện nay. Nếu như đấy là chủ trương của HLV Tuchel trong việc xây dựng lối chơi hướng đến EURO 2028 thì ông đã đi đúng hướng. Đội Anh không thể rập khuôn lối chơi thiên về chuyền và kiểm soát bóng như Tây Ban Nha, cũng không nên hơn thua với Pháp về sự điêu luyện trong kỹ thuật, hoặc xem trọng hiệu quả như Argentina.

Đây là trận thua nặng nề nhất trong lịch sử của đội tuyển Croatia. Chưa có đội nào từng ghi nhiều hơn 4 bàn trên sân Croatia. Bây giờ đội Anh ghi 4 bàn chỉ trong hiệp 1, và 7 bàn khi giờ thi đấu chính thức còn chưa khép lại. Ở khu giữa sân, cặp tiền vệ trẻ Elliot Anderson - Alex Scott, với tổng cộng 22 lần khoác áo đội tuyển, hoàn toàn chế ngự cặp Modric - Mateo Kovacic với kinh nghiệm khoác áo đội tuyển 325 lần.

Ngày xưa Gary Lineker nói câu bất hủ: "Bóng đá là trò chơi đơn giản gồm 22 cầu thủ tranh nhau quả bóng, và cuối cùng người Đức luôn thắng". Câu nói ấy không chỉ đề cao truyền thống hiệu quả của bóng đá Đức, mà chủ yếu nhấn mạnh nỗi ám ảnh của bóng đá Anh trước các đối thủ thường khiến họ đau khổ. Giống với Đức, Croatia cũng là một đối thủ như thế.

Trong lần gần đây nhất bị loại khỏi một giải đấu lớn (EURO 2008), Anh thua Croatia trong cả hai lượt ở vòng loại, trong đó có trận cuối cùng mang tính quyết định: thua 2-3 ngay sân nhà. Còn khi bắt đầu trở lại hàng ngũ các đội mạnh nhất thế giới trong kỷ nguyên này, Anh bị Croatia chặn đứng ngay trước ngưỡng cửa chung kết World Cup 2018. Chiến thắng mang tính hủy diệt trên sân Croatia do vậy có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, chứ không chỉ "giật gân" ở tỷ số 7-0.

Nếu lại ra sân trong trận gặp CH Czech lúc rạng sáng 7.10, Harry Kane sẽ bắt kịp kỷ lục khoác áo đội tuyển Anh 125 lần của thủ môn huyền thoại Peter Shilton. Nhưng cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong trận thắng Croatia không phải là Kane, mà là tiền vệ công Jude Bellingham. Bình luận viên Roy Keane cho rằng Bellingham hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới trong tương lai. Còn nếu phải chọn một ngôi sao mới ở đội tuyển Anh kỳ này, đấy có thể là tiền đạo cánh Anthony Gordon. Anh đã tiến lên đẳng cấp mới trong khi Bellingham và Kane tỏa sáng một cách ổn định.