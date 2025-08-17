Tân binh Ninh Bình ngược dòng kịch tính, thắng chủ nhà Hà Tĩnh: Quang Nho đóng vai người hùng

Ninh Bình tràn đầy khí thế ngày trở lại V-League

CLB Ninh Bình đã chính thức ra mắt V-League 2025-2026 với đội hình giàu sức cạnh tranh. Đội bóng đất cố đô nhanh chóng gây chú ý nhờ sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia như Hoàng Đức, Văn Lâm, Ngọc Quang,... Không chỉ có dàn nội binh chất lượng, Ninh Bình còn chiêu mộ ba ngoại binh đến từ Brazil và Tây Ban Nha, cho thấy quyết tâm tạo dấu ấn ngay ở mùa giải đầu tiên góp mặt.

CLB Ninh Bình ngày trở lại V-League ẢNH: MINH TÚ

Trái ngược với sự hứng khởi của Ninh Bình, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại bước vào mùa giải mới với nhiều biến động. Sau khi HLV Nguyễn Thành Công cùng hàng loạt trụ cột rời đi, đội bóng núi Hồng buộc phải làm lại gần như từ đầu. Tân HLV Nguyễn Công Mạnh được trao niềm tin để tái thiết lực lượng với 10 bản hợp đồng mới.

CLB Hà Tĩnh mùa trước đã có màn thể hiện ấn tượng và tiến bộ ẢNH: MINH TÚ

Ngay phút 12, thủ môn Đặng Văn Lâm có pha xử lý xuất thần khi băng ra khỏi vòng cấm phá bóng ngay trước mũi giày tiền đạo chủ nhà. Tình huống ra vào hợp lý này giúp Ninh Bình thoát khỏi bàn thua trông thấy. Chỉ ít phút sau, Hoàng Đức thử vận may với cú sút chân trái sở trường, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Hà Tĩnh.

Trận đấu diễn ra dưới trời mưa ẢNH: MINH TÚ

Thủ thành Đặng Văn Lâm là chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng miền Bắc

Đến phút 31, Văn Lâm tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc với pha bay người đẩy bóng sau cú đá phạt góc xoáy của Lê Viktor. Thế nhưng, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được niềm vui. Phút 34, từ pha phối hợp đẹp mắt, Atshimene chuyền cho Lê Viktor và cầu thủ trẻ này lập tức dọn cỗ để Sỹ Hoàng tung cú dứt điểm một chạm quyết đoán. Bóng đi căng và chìm khiến Văn Lâm dù chạm tay vào vẫn không thể cứu thua, mở tỷ số cho Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Phút 37, Ngọc Quang thực hiện quả đá phạt để đồng đội bật cao đánh đầu, bóng dội xà ngang và bật xuống chỉ cách vạch vôi vài cm, khiến khán giả đội chủ nhà thót tim.

Chỉ ba phút sau, Ninh Bình được hưởng thêm một quả đá phạt. Daniel Da Silva tung cú sút cực hiểm đưa bóng dội cột dọc bật ra ngay vị trí của Đức Chiến. Tân binh Ninh Bình không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ cho đội khách, trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Dụng Quang Nho đóng vai người hùng

Bước sang hiệp 2, cơn mưa nặng hạt tại sân Hà Tĩnh khiến trận đấu trở nên khó lường hơn. Dù vậy, các cầu thủ chủ nhà vẫn đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép nhằm tìm bàn thắng để tái lập lợi thế. Khung thành của Đặng Văn Lâm nhiều lần chao đảo trước các pha hãm thành dồn dập của đội bóng miền Trung.

Đội chủ nhà đã có trận đấu vất vả trước tân binh Ninh Bình

HLV của CLB Ninh Bình

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90. Từ quả tạt chuẩn xác của Thanh Thịnh bên cánh trái, tân binh Dụng Quang Nho – người vừa gia nhập Ninh Bình từ HAGL – bật cao đánh đầu tung nóc lưới nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 90+3, trong vòng vây của nhiều cầu thủ Hà Tĩnh, đội trưởng Hoàng Đức xoay xở khéo léo rồi tung đường chuyền thuận lợi để tân binh Gia Hưng bấm bóng tinh tế, hạ gục thủ môn Thanh Tùng lần thứ ba.

CLB Ninh Bình có trận thắng mỹ mãn ngày ra quân V-League

Ninh Bình có màn ra mắt V-League 2025-2026 đầy ấn tượng, rời sân Hà Tĩnh với trọn vẹn 3 điểm trong tay.