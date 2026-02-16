Tận hưởng đêm giao thừa với những tràng pháo hoa tết đẹp lộng lẫy

Lần đầu đón tết tại TP.HCM, Nguyễn Thanh Lộc (23 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết quê Lộc ở Tây Ninh (trước là Long An), rất gần với thành phố nên có thể về thăm nhà vào bất cứ cuối tuần nào. Vì thế, Lộc lựa chọn cách ở lại dịp tết này để làm thêm, rồi thời gian rảnh sẽ ngắm thành phố theo cách chậm rãi nhất.

Lộc nói điểm hẹn đầu tiên trong danh sách là chợ Bến Thành với diện mạo mới. Sau đợt tân trang, khu vực trước chợ gây chú ý bởi mảng họa tiết sóng nước lớn, xen kẽ hình ảnh thuyền hoa cập bến và các tiểu cảnh tết, trở thành không gian check-in thu hút đông đảo người dân, du khách. Lộc dự định sẽ ghé vào buổi sáng để chụp ảnh đầu năm. Sau đó, bạn sẽ tiếp tục sang Nhà văn hóa Thanh niên để hòa vào Lễ hội Tết Việt xem phố ông đồ, tận hưởng không khí tết…

Trong khi đó, Vũ Tuấn Nam (28 tuổi, ngụ P.Bình Trưng, TP.HCM) cho biết anh rất mong chờ đêm giao thừa. Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa được UBND TP.HCM ban hành, đợt tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp. Thời gian bắn dự kiến từ 0 - 0 giờ 15 ngày 17.2 (mùng 1 tết).

"Lần đầu tiên xem pháo hoa giao thừa tại TP.HCM, mình thấy rất hồi hộp và nôn nao. Gia đình của chị gái mình còn dự định sẽ đi check-in tại đường hoa Nguyễn Huệ để xem linh vật ngựa độc đáo", Nam nói.

Những tràng pháo hoa đẹp lộng lẫy trong đêm giao thừa là niềm mong chờ của nhiều người ẢNH: ĐỘC LẬP

Năm thứ 2 ở tại TP.HCM, Nam cho biết anh cảm thấy đón tết ở TP.HCM khá đặc biệt. Đường sá thông thoáng, không hề kẹt xe, là một trải nghiệm rất lạ với người con xa xứ.

Với nhiều người trẻ, tết tại TP.HCM không chỉ gói trong các điểm check-in ở trung tâm. Xu hướng đi gần, đi ngắn ngày hiện đang lên ngôi, phù hợp với người trẻ muốn có trải nghiệm mới mà không phải chuẩn bị quá nhiều.

Anh Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt (TP.HCM), cho biết đơn vị anh đang triển khai nhiều tour ngắn ngày dành cho người dân thành phố. Anh giới thiệu tour hành trình về rừng ngập mặn Cần Giờ, thiết kế để du khách có thể đi cùng thú cưng. Với nhóm bạn trẻ thích "đổi gió", tour dạng này đáp ứng nhu cầu vừa đi chơi vừa có nội dung để chụp ảnh, quay TikTok mà vẫn không quá tốn thời gian di chuyển.

Trong khi đó, Cần Giờ cũng đang trở thành điểm đến được nhắc nhiều dịp tết năm nay nhờ chuỗi hoạt động lễ hội quy mô lớn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (34 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết chị và gia đình dự tính "phượt" một chuyến đến Cần Giờ để tham quan, vui chơi tại Lễ hội Xuân Cần Giờ 2026. Bên cạnh xem khinh khí cầu, chị còn háo hức với việc check-in cùng hàng trăm gốc mai, gốc đào dọc lối vào.

Bà Bùi Khoa Thi, Giám đốc điều hành Công ty du lịch Mỹ Kỳ (TP.HCM), cho biết dịp tết, không khí du xuân khiến khu vực trung tâm thành phố rộn ràng hơn thường lệ. Nếu không đi xa, các nhóm bạn trẻ vẫn có nhiều lựa chọn quen thuộc như Nhà văn hóa Thanh niên, Đầm Sen, Suối Tiên… Nhờ điểm đến đa dạng, những ai ở lại thành phố vẫn cảm nhận được tết đủ đầy, vừa có chỗ để hòa vào không khí chung, vừa có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.

Tuy nhiên, để chuyến đi thật sự vui, bà Thi cho rằng quan trọng nhất là chọn người đi cùng. Nên đi với những người có sở thích và nhịp sinh hoạt tương đồng để tránh va chạm. Nếu tự tổ chức, cần thống nhất trước lịch trình, chi phí, cách di chuyển và điểm đến. "Không nên tới nơi rồi mới tính chuyện ăn ở đâu, chơi gì. Mỗi người có thói quen, nhu cầu khác nhau, nếu không bàn trước rất dễ phát sinh mâu thuẫn", bà Thi chia sẻ.

Với nhiều bạn trẻ, lần đầu đón tết tại thành phố là cơ hội cảm nhận nơi mình đang sống theo một nhịp điệu khác, chậm rãi, yên bình và nhiều cảm xúc hơn. Ở lại thành phố dịp tết không đồng nghĩa với thiếu đi không khí sum vầy, mà đơn giản là chọn một cách trải nghiệm mùa xuân theo góc nhìn mới.