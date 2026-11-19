Nhân ngày Quốc tế đàn ông 19.11, nhiều tập thể lớp nghĩ ra những cách thể hiện tình cảm đầy sáng tạo dành cho các bạn nam. Từ chiếc cúp khổng lồ cao hơn 1,5 m làm bằng bánh snack đến xe mô hình hay những tiết mục nhảy bất ngờ, các món quà đều khiến cộng đồng mạng thích thú.



Chiếc cúp cao 1,5m từ hàng trăm gói bánh snack

Một trong những món quà gây chú ý trên mạng xã hội dịp 19.11 là chiếc cúp khổng lồ được tập thể lớp 12B5, Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Đắk Lắk) thực hiện để dành tặng các bạn nam.

Chiếc cúp cao hơn 1,5 m được các nữ sinh lớp 12B5 chuẩn bị để dành tặng các bạn nam nhân ngày Quốc tế Nam giới 19.11 Ảnh: NVCC

Chia sẻ về ý tưởng này, Ngọc Trinh và Hà Như, đại diện lớp 12B5, cho biết cả hai mong muốn tạo nên một món quà thật đặc biệt, khác với những món quà thông thường. Chiếc cúp được lựa chọn như một biểu tượng ghi nhận, trân trọng mà các bạn nữ muốn dành tặng những người bạn nam trong lớp. Sau khi ý tưởng được đưa ra, cả tập thể nhanh chóng hưởng ứng và cùng nhau bắt tay thực hiện.

"Để hoàn thành chiếc cúp, tụi mình đã sử dụng 50 gói bim bim, 60 gói bánh Nabati vàng loại lớn và 55 gói Nabati cam loại nhỏ. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị bìa carton để tạo khuôn, keo nến và keo trong để cố định từng phần bánh", Ngọc Trinh chia sẻ.

Điều đáng chú ý là chiếc cúp có chiều cao hơn 1,5 m, chiều rộng hơn 1 m, lớn đến mức cần khoảng 4 người ôm mới xuể. Toàn bộ quá trình từ chuẩn bị nguyên liệu, tạo khuôn đến sắp xếp, trang trí các gói bánh chỉ diễn ra trong vòng một ngày.

Khi nhìn thấy món quà, các bạn nam trong lớp không giấu được sự bất ngờ và thích thú. Những tiếng reo hò, biểu cảm ngạc nhiên của các bạn nam cùng sự hưởng ứng của đông đảo học sinh trong trường là điều khiến tập thể lớp cảm thấy vui và tự hào nhất.

Các bạn nữ lớp 12B5 cùng nhau mang chiếc cúp khổng lồ đến tặng các bạn nam Ảnh: NVCC

Ban đầu, các thành viên chỉ mong muốn tạo nên một ngày 19.11 đáng nhớ cho các bạn nam, đặc biệt khi cả lớp đang bước vào năm học cuối cấp. Vì vậy, khi hình ảnh chiếc cúp được chia sẻ rộng rãi và nhận về nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội, cả nhóm không khỏi bất ngờ.

"Chiếc cúp hôm nay có thể sẽ được ăn hết, những gói bánh rồi cũng sẽ không còn, nhưng tình cảm, tiếng cười và những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau tạo nên chắc chắn sẽ còn mãi trong ký ức", Ngọc Trinh bày tỏ.

Những kỉ niệm tuổi học trò khó phai

Không chỉ có những món quà được đầu tư công phu, nhiều tập thể lớp còn lựa chọn cách thể hiện tình cảm gần gũi, phù hợp với sở thích của các bạn nam.

Tại lớp 12A9, Trường THPT Lê Văn Thịnh (Bắc Ninh), các bạn nữ cùng nhau bàn bạc và quyết định chọn xe mô hình làm quà tặng.

Những chiếc xe mô hình được các bạn nữ lớp 12A9, Trường THPT Lê Văn Thịnh (Bắc Ninh), lựa chọn làm quà tặng các bạn nam Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị quà nhân ngày Quốc tế Nam giới 19.11, mỗi bạn nữ đóng góp một phần kinh phí, với mong muốn lựa chọn những món đồ vừa túi tiền học sinh nhưng vẫn chứa đựng nhiều tình cảm. Bên cạnh xe mô hình, các bạn nữ còn chuẩn bị một tiết mục nhảy để dành tặng những người bạn cùng lớp.

"Ngày 20.10, chúng mình cũng nhận được những món quà rất lớn từ các bạn nam, thậm chí các bạn còn dùng ô tô chở quà đến tặng. Vì năm nay đã là lớp 12, có thể là năm cuối cùng được ở bên nhau nên chúng mình muốn dành những điều đặc biệt và tuyệt vời nhất cho tập thể", đại diện lớp 12A9 chia sẻ.

Trong khi đó, tại lớp 12C1, Trường THPT Diễn Châu 2 (Nghệ An), các bạn nữ lại chọn cách tạo bất ngờ bằng một tiết mục nhảy dành tặng 3 bạn nam trong lớp.

Bên cạnh tiết mục nhảy, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Diễn Châu 2 (Nghệ An), còn chuẩn bị banner để tạo bất ngờ cho các bạn nam Ảnh: NVCC

Lớp của Trâm có 48 bạn nữ nhưng chỉ có 3 bạn nam. Vì vậy, các bạn nữ muốn chuẩn bị một hoạt động đặc biệt để mang đến niềm vui và sự bất ngờ cho những người bạn cùng lớp. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, cả nhóm chỉ mất khoảng 20 phút tập luyện trước khi thực hiện tiết mục.

Không chỉ chuẩn bị bài nhảy, các bạn nữ còn cùng nhau làm hoa, trang trí bong bóng, thiết kế và in banner, mỗi bạn nam cũng được tặng một chiếc áo làm quà.

"Tụi mình đều là học sinh cuối cấp rồi nên mỗi kỷ niệm ở thời điểm này đều rất quý giá. Sau này khi nhìn lại, những món quà và hoạt động như vậy sẽ trở thành ký ức đẹp của tuổi học trò", Huyền Trâm chia sẻ.