Tập bụng đúng cách: Tránh ngay 3 lỗi khiến eo khó thon gọn

Thu nhỏ vòng bụng nhiều mỡ không chỉ phụ thuộc vào tập cơ bụng mà còn vào tổng thể vận động, tư thế, lượng mỡ bụng, dinh dưỡng và lựa chọn bài tập. Để tránh lãng phí công sức tập luyện, mọi người cần tránh những sai lầm sau:

Chỉ tập các bài gập bụng

Rất nhiều người đều tin rằng muốn giảm mỡ bụng nhanh thì cần gập bụng nhiều. Tuy nhiên, các bài gập bụng truyền thống chỉ tác động đến nhóm cơ bụng trước mà không kích hoạt đầy đủ nhóm cơ sâu như cơ bụng ngang hay cơ chéo bụng. Đây là những nhóm cơ sẽ co khi siết chặt vòng eo, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Tập cơ bụng nhiều chưa hẳn là có thể giúp giảm mỡ bụng tốt ẢNH MINH HỌA: AI

Trên thực tế, các bài tập đơn lẻ, chỉ tác động vào cơ bụng trước sẽ không tạo đủ kích thích chuyển hóa để đốt mỡ. Thay vào đó, bên cạnh tập bụng trước thì mọi người cũng cần kết hợp với các bài plank, side plank, mountain climber để kích hoạt toàn bộ vùng bụng.

Không đốt mỡ toàn thân

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất của người mới tập là nghĩ rằng muốn đốt mỡ ở vị trí nào thì cứ tập nhiều ở đó. Thế nhưng, cơ chế sinh học không hoạt động theo cách đó.

Vì khi tập luyện, cơ thể huy động mỡ từ khắp nơi để tạo năng lượng chứ không chỉ từ vùng cơ đang hoạt động. Chẳng hạn khi bạn tập bụng, cơ thể sẽ đốt calo tổng thể. Mỡ vùng bụng chỉ giảm nếu tạo được mức thâm hụt calo thông qua ăn uống và tập toàn thân. Ngay cả khi cơ bụng phát triển mạnh mà cơ thể không thâm hụt calo, lớp mỡ vẫn phủ lên trên lớp cơ bụng. Hệ quả là khiến khiến vòng eo không thể nhỏ lại dù bên dưới cơ bụng dày.

Để tăng đốt mỡ toàn thân, bên cạnh các bài sức mạnh thì mọi người cần tập cardio với các bài như chạy bộ, đạp xe hay bơi lội.

Tập bụng quá nặng và thường xuyên

Điều này không hẳn là sai lầm khi tập bụng mà chỉ phù hợp với người muốn làm dày cơ bụng. Gập bụng nhiều, đặc biệt với tạ sẽ tạo áp lực lớn lên cơ bụng. Cách tập này có thể giúp giảm mỡ bụng nhưng không nhất thiết làm vòng bụng nhỏ lại.

Nguyên nhân là do dùng tạ nặng và tập liên tục sẽ khiến vùng cơ quay bụng dày lên. Chính vì cơ phát triển dưới lớp mỡ vẫn chưa tan nên nhìn bề ngoài vòng bụng trông to hơn.

Với người muốn tập cho các khối cơ bụng rõ nét, dày lên thì cách tập này có thể phù hợp. Tuy nhiên, với người muốn thu nhỏ vòng eo, không cần dày cơ bụng thì bụng quá nặng và thường xuyên có thể không phải là lựa chọn phù hợp, theo Verywellfit.