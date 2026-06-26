Tàu chở hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một tàu chở hàng treo cờ Singapore tại eo biển Hormuz gần Oman ngày 25.6, theo CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận.

Con tàu bị hư hại một phần sau khi trúng vật thể lạ nhưng không có ai bị thương, theo Trung tâm Các chiến dịch thương mại hàng hải Anh (UKMTO).

Những chiếc tàu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 25.6 ẢNH: REUTERS

Sau vụ tấn công, Tổ chức Hàng hải quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc (IMO) đã tạm thời dừng kế hoạch đưa tàu mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do chiến sự trước đó. Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho rằng việc này là cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn.

IMO cho biết thêm là con tàu đã qua khỏi eo biển Hormuz rồi mới bị tấn công và không di chuyển dưới chương trình sơ tán của cơ quan này.

Iran chưa bình luận về cáo buộc. Trong ngày 25.6, Cơ quan Quản lý vịnh eo biển Ba Tư của nước này cảnh báo việc di chuyển theo những tuyến đường ngoài phạm vi cho phép của cơ quan này sẽ không được đảm bảo an toàn và không được hưởng bảo hiểm hoặc các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Tuần trước, Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ gồm nội dung mở cửa eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận trong vòng 60 ngày, Iran sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo việc di chuyển an toàn, không thu phí tàu thuyền qua lại eo biển. Số lượng tàu đi qua được cho là đã tăng đáng kể.

Hôm 23.6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán hàng ngàn thủy thủ trên hàng trăm tàu biển khỏi khu vực. Có hai tuyến đường gồm đi qua vùng biển Iran ở phía bắc eo biển Hormuz hoặc qua vùng biển Oman ở phía nam.

Mỹ ưu tiên tuyến gần Oman trong khi Iran nhấn mạnh tàu thuyền phải xin phép trước khi đi qua eo biển và sử dụng đường gần nước này.

Mặt khác, Iran cũng để ngỏ kế hoạch thu phí tàu thuyền qua eo biển sau khi hết 60 ngày thỏa thuận. Mỹ và các đồng minh đã phản đối, cho rằng việc này vi phạm luật quốc tế. Oman cũng nói dự định quản lý eo biển cùng Iran nhưng không thu phí.

Ngày 25.6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố sẽ đánh giá dựa trên hành động thay vì lời lẽ cực đoan từ phía Iran. "Nếu những lời lẽ này được chứng minh bằng việc tàu thuyền bị đe dọa và không thể di chuyển, đó là sự vi phạm thỏa thuận và chúng ta sẽ có vấn đề với điều đó", ông Rubio nói.