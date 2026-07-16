Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát thượng thừa

Trình diễn thứ bóng đá ảo diệu

Khả năng giữ bóng, chuyền bóng và phối hợp nhóm, kết hợp toàn đội luôn là lối chơi đặc trưng của đội tuyển Tây Ban Nha (TBN) trong suốt nhiều năm qua. Họ trình diễn thứ bóng đá tiqui-taca ảo diệu khiến đối thủ bị mê hoặc, vờn "con mồi" đến mức mệt nhoài rồi tung ra những nhát kiếm kết thúc sắc lẹm. Họ cũng có thể dùng lối chơi tấn công với cường độ, nhịp độ cao khiến đối phương bất ngờ, bị động và hoảng loạn. Cũng có thời điểm TBN sử dụng hàng tấn công với 6 tiền vệ linh hoạt, trong đó có một "số 9" ảo khiến đối thủ không thể bắt bài hoặc hóa giải.

Vượt qua đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao nhất ẢNH: REUTERS

Những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, lối chơi kiểm soát bóng tấn công của TBN đã có những phiên bản nâng cấp thú vị. Vẫn liên tục là những đường chuyền ngắn - nhỏ nhưng với lực, cường độ và tiết tấu nhanh hơn. Các vị trí liên tục di chuyển hoán đổi vị trí, một cầu thủ có bóng là các vệ tinh xung quanh tự động tạo ra các tam giác, tứ giác để hỗ trợ. Điều này giúp người chuyền bóng có nhiều sự lựa chọn và hết sức chủ động cho sự lựa chọn của mình, khiến đối thủ khó nắm bắt và hóa giải. Cộng thêm kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ TBN thực sự siêu việt, khả năng chuyền bóng tốt, khống chế bước một chuẩn, tư duy bóng đá linh hoạt để sẵn sàng chơi bóng ít chạm hoặc khi cần sẽ giữ thật chắc trái bóng để không bị đoạt mất. Một vài cầu thủ sẵn sàng tạo ra đột biến: qua người, thoát pressing, kiến tạo, dứt điểm ở trình độ cao như Yamal, Pedri hay Ruiz. Khả năng kiểm soát trái bóng ưu việt cộng tốc độ tư duy xử lý tình huống cao cũng đang giúp TBN là đội có lối chơi chuyển đổi trạng thái, phòng ngự phản công hay tấn công trực diện hàng đầu thế giới.

Sẵn sàng chiếm lĩnh đỉnh cao nhất

Pháp đã ghi tới 16 bàn sau 6 trận đấu tại World Cup 2026, tạo ra trung bình tới 17,1 cú sút và 3,9 cơ hội lớn mỗi trận. Nhưng ở trận gặp TBN, Pháp chỉ có 10 pha dứt điểm với 3 cú sút trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,3 - thấp nhất trong lịch sử các trận đấu của Pháp trong vòng hơn 60 năm qua. Mbappe chỉ có 3 pha dứt điểm nhưng không trúng mục tiêu, chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,09. Những con số cho thấy sự bất lực hoàn toàn của hàng công được đánh giá là mạnh nhất World Cup 2026.

Nguyên nhân chủ yếu là do TBN đã chia cắt được "bộ tứ siêu đẳng" của Pháp bằng những phương pháp hết sức đặc biệt. Đầu tiên, Rodri và các đồng đội khiến đối thủ mệt nhoài và ức chế khi liên tục phải đuổi bóng trong vô vọng. Những pha bật tường tí tách, nhuần nhuyễn, nhanh nhẹn ở khu vực giữa sân khiến hàng tiền vệ Pháp bị chia cắt, mất phương hướng. Ở 1/3 phần sân đối phương, TBN tăng tốc bằng những đường chuyền xuyên tuyến chính xác, những pha mở bóng thoáng nhờ khả năng phát động tấn công tốt của bộ đôi trung vệ Laporte, Cubarsi, kỹ năng cầm bóng, giữ nhịp và chia bài đỉnh cao của Rodri.

Một điểm nổi bật của TBN trong trận bán kết là khả năng pressing chủ động và khả năng thu hồi bóng nhanh sau những pha xử lý hỏng. Tình huống Baena nhanh nhẹn cắt bóng sau đường chuyền hỏng của Maignan để rồi 4 cầu thủ tấn công của TBN: Rodri - Yamal - Olmo - Ruiz khiến khung thành đội tuyển Pháp chao đảo ở phút 37; hay những thời điểm trước đó, sự nhanh nhạy của các tiền vệ TBN đã giúp họ nhanh hơn đối thủ, áp sát, tranh chấp, bóp nghẹt những cơ hội phản công của đối phương. Điều này cũng đã khiến lối chơi chuyển đổi trực diện của tuyển Pháp bị vô hiệu.

Nhiều người từng nói rằng đừng để TBN dẫn trước vì khi đó họ sẽ "giết chết" trận đấu. Điều đó có vẻ lại đúng ở trận bán kết vừa qua. TBN trừng phạt đối thủ từ một sai lầm và kết liễu họ bằng một thứ bóng đá mang tính kiểm soát thượng thừa; hóa giải sức mạnh và triệt tiêu cảm hứng chơi bóng của đối phương bằng sự kiên trì mạnh mẽ và cá tính của mình. Đó có thể vẫn chưa phải là một phiên bản tốt nhất của TBN khi Yamal chưa ở đỉnh cao phong độ, Baena chưa tạo được áp lực thực sự tốt bên hành lang cánh trái; nhưng điểm mạnh của TBN lại đến từ sức mạnh tập thể với tài thao lược của HLV Fuente. Vượt qua ứng viên sáng giá là đội tuyển Pháp một cách vô cùng thuyết phục, TBN đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao nhất World Cup 2026.