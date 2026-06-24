Tay vợt Nguyễn Hải Đăng chạm trán 'Thần búa' ở giải cầu lông Mỹ mở rộng 2026

Nguyễn Hải Đăng gặp đối thủ sừng sỏ

Song song với World Cup 2026 đang diễn ra mà Mỹ là 1 trong 3 quốc gia đăng cai, người hâm mộ cầu lông còn chú ý đến giải cầu lông Mỹ mở rộng diễn ra từ ngày 24 đến 29.6 tại California. Giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 250.000 USD (khoảng 6,5 tỉ đồng). Đặc biệt có sự góp mặt của tay vợt số 1 Việt Nam ở nội dung đơn nam là Nguyễn Hải Đăng (hạng 61 thế giới).

Nguyễn Hải Đăng chinh phục giải cầu lông Mỹ mở rộng 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Hải Đăng sẽ chạm trán tay vợt Lee Zii Jia (Malaysia) ở vòng 1 nội dung đơn nam giải cầu lông Mỹ mở rộng 2026. Lee Zii Jia năm nay 28 tuổi, xếp hạng 64 thế giới. Kém 3 bậc so với Nguyễn Hải Đăng nhưng đối thủ rất đáng gờm khi từng đoạt HCV đơn nam châu Á năm 2022, HCV đơn nam SEA Games 30 (năm 2019) cùng nhiều thành tích quốc tế đáng nể.

Tay vợt này có biệt danh "Thần búa" nhờ sở hữu cú smash (đập cầu) cực mạnh. Theo thống kê, những cú đập cầu Lee Zii Jia đạt vận tốc gần khoảng 380 km/giờ. Đây là "vũ khí" lợi hại giúp tay vợt người Malaysia tạo nên khác biệt so với các đối thủ. Tuy nhiên tuổi tác phần nào ảnh hưởng đến phong độ của Lee Zii Jia khiến anh từng xếp hạng 2 thế giới nay ra khỏi tốp 50.

Trong khi đó Nguyễn Hải Đăng trở lại sau thời gian chữa trị, hồi phục chấn thương. Tay vợt TP.HCM đặt mục tiêu nỗ lực qua từng trận đấu nhằm tích lũy, cải thiện thứ hạng. Giải cầu lông Mỹ mở rộng cũng là bước chuẩn bị của Nguyễn Hải Đăng cho ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.

Trận đấu giữa Nguyễn Hải Đăng với "Thần búa" Lee Zii Jia ở vòng 1 đơn nam giải cầu lông Mỹ mở rộng 2026 dự kiến diễn ra lúc 7 giờ sáng mai (25.6).