Đời sống Cộng đồng

Tết Dương lịch 2026, khách Tây gửi lời chúc bình an: 'Chúng tôi yêu Việt Nam'

Thái Hòa - Ngọc Ngọc
01/01/2026 19:00 GMT+7

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, nhiều khách Tây tại TP.HCM gửi những lời chúc ý nghĩa, ấm áp đến người dân Việt Nam, mong một năm mới bình an và hạnh phúc.

Sau thời khắc giao thừa, không chỉ người dân TP.HCM mà nhiều khách Tây cũng hòa vào không khí náo nhiệt, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ dịp Tết Dương lịch 2026. Với nhiều người nước ngoài, Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn mang lại cảm giác gần gũi, cởi mở, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Tết Dương lịch 2026: Khách Tây gửi lời chúc bình an đến người Việt - Ảnh 1.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghẹt người tham gia lễ hội âm nhạc chào đón năm mới 2026

ẢNH: THÁI HÒA

Emma và Billy (32 tuổi), đến từ Anh, cho biết họ đã ở Việt Nam khoảng 10 ngày. Theo cặp đôi này, cách đón giao thừa ở Anh khá khác so với Việt Nam bởi ở Anh thông thường phải đặt chỗ trước. Trong khi đó, tại Việt Nam, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, người dân và du khách có thể xuống đường vui chơi, ăn uống đến tận sau giao thừa. "Chúng tôi rất yêu Việt Nam. Năm mới, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ thật hạnh phúc", Billy chia sẻ.

Tết Dương lịch 2026: Khách Tây gửi lời chúc bình an đến người Việt - Ảnh 2.

Nhân dịp năm mới 2026, Emma và Billy gửi lời chúc hạnh phúc đến người Việt Nam, bày tỏ sự yêu mến dành cho một đất nước đầy năng lượng

ẢNH: NGỌC NGỌC

Tết Dương lịch 2026: Khách Tây gửi lời chúc bình an đến người Việt - Ảnh 3.

Người dân và du khách háo hức đếm ngược từng giây trước khoảnh khắc bước sang năm mới

ẢNH: THÁI HÒA

Không chỉ đến du lịch, nhiều du khách còn dành thời gian tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Anh Steven (34 tuổi) sống tại Ý cho biết anh ấn tượng bởi sự lịch sự, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ của người Việt, kể cả khi gặp rào cản ngôn ngữ. "Trước đây, tôi đã luôn muốn đến Việt Nam để đi du lịch vì đây là một đất nước có chiều sâu văn hóa và nhiều cảnh đẹp. Tôi đã đọc rất nhiều về lịch sử Việt Nam. Bây giờ, được ở đây, tôi cảm thấy rất vui", Steven nói.

Tết Dương lịch 2026: Khách Tây gửi lời chúc bình an đến người Việt - Ảnh 4.

Anh Steven bày tỏ sự háo hức khi pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời TP.HCM đêm giao thừa 2026

ẢNH: THÁI HÒA

Trong chuyến đi này, anh dự định học nấu ăn để làm chả giò và mong được tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống. "Nhân dịp năm mới 2026, tôi mong Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc ra thế giới", anh Steven chia sẻ. Anh cũng hy vọng lần tới khi quay trở lại Việt Nam, anh sẽ được trải nghiệm thêm nhiều hoạt động thú vị và ghé thăm nhiều tỉnh, thành khác.

Tết Dương lịch 2026: Khách Tây gửi lời chúc bình an đến người Việt - Ảnh 5.

Du khách tranh thủ chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đón chào năm mới 2026

ẢNH: NGỌC NGỌC

Ông Daniel (50 tuổi), đến từ Úc, cho biết cảm thấy khá thoải mái và dễ chịu khi hòa mình vào không khí chào đón năm mới ở TP.HCM. Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, ông Daniel gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến người thân cũng như người dân Việt Nam. "Tôi chỉ mong trong năm mới, mọi người sẽ có thật nhiều ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng ai cũng có thể tận hưởng những ngày đầu năm thật thư giãn bên gia đình và những người thân yêu. Còn tôi và bạn bè sẽ cùng nhau lên kế hoạch ăn uống, vui chơi tại TP.HCM", ông Daniel chia sẻ.

Tết Dương lịch 2026: Khách Tây gửi lời chúc bình an đến người Việt - Ảnh 6.

Bà Verena cùng chồng vui vẻ chờ đón màn trình diễn pháo hoa ở TP.HCM tối 31.12.2025

ẢNH: NGỌC NGỌC

Với bà Verena (68 tuổi, quốc tịch Đức), TP.HCM là điểm đến bà lựa chọn trong chuyến du lịch dịp đầu năm mới. Bà bày tỏ ấn tượng trước không khí đông đúc, náo nhiệt vào thời khắc giao thừa, khi mọi người cùng đổ ra đường để chào đón năm mới. "Mọi người đều rất thân thiện và tử tế. Tôi thấy ai cũng ăn mặc đẹp, vui vẻ", bà Verena chia sẻ.

Tết Dương lịch 2026: Khách Tây gửi lời chúc bình an đến người Việt - Ảnh 7.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được tận mắt chứng kiến pháo hoa ở khoảng cách gần, vừa đẹp mắt vừa mang lại trải nghiệm khó quên

ẢNH: THÁI HÒA

Nhân dịp năm mới, bà mong rằng mọi người sẽ đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn và bớt đi thái độ thù ghét. Gửi lời chúc riêng đến người Việt Nam, bà hy vọng người dân sẽ luôn có một cuộc sống tốt đẹp, luôn giữ được sự tử tế như những gì bà cảm nhận được.

