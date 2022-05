Tết thiếu nhi ấm áp ở ngôi nhà 'không có ngày chủ nhật' suốt 34 năm

Sáng 26.5, gần 1.000 sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2022. Chương trình do Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức.