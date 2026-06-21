Thách thức mới cho 2 'ông lớn' bảng G

Vấn đề của Bỉ

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Bỉ được xem là đội bóng mạnh nhất bảng G nhờ loạt ngôi sao như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku hay thủ môn Thibaut Courtois. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước Ai Cập đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho "Quỷ đỏ". Bỉ kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Những pha phối hợp chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, trong khi hàng thủ vẫn bộc lộ những khoảng trống đáng lo ngại. Reuters cho biết giới chuyên môn Bỉ đang chờ đợi một màn trình diễn quyết liệt hơn của đội nhà trước Iran (2 giờ ngày 22.6, trực tiếp trên VTV6) nếu không muốn lặp lại thất bại như World Cup 2022 (bị loại từ vòng bảng).

Ai Cập của Salah (10) cần đánh bại đối thủ bị đánh giá yếu hơn để cạnh tranh vé đi tiếp ẢNH: AFP

Ở phía bên kia, Iran cho thấy họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự ở sân chơi World Cup. Đối đầu New Zealand, đại diện châu Á 2 lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường giành lại 1 điểm. Tiền đạo đội trưởng Mehdi Taremi tiếp tục là đầu tàu của đội bóng Tây Á với khả năng làm tường, kết nối lối chơi, thu hút sự chú ý và tạo đột biến trong vòng cấm.

Xét về tương quan lực lượng, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần chứng minh họ là một trong những đội tuyển châu Á "khó chịu" nhất tại các kỳ World Cup gần đây. Nếu Taremi cùng các đồng đội tiếp tục duy trì được khả năng phản công sắc bén, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể phải trải qua một đêm vất vả tại sân SoFi.

Chờ Salah lập công

Nếu Bỉ gây thất vọng trước Ai Cập thì New Zealand lại tạo ra bất ngờ thú vị nhất bảng G. Đại diện châu Đại Dương 2 lần vươn lên dẫn trước Iran và chỉ đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. HLV Darren Bazeley thậm chí gọi đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của New Zealand dưới thời ông. Dẫu vậy, thử thách tiếp theo của New Zealand sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi đối thủ là Ai Cập (8 giờ ngày 22.6, trực tiếp trên VTV6) của Mohamed Salah. Đội bóng Bắc Phi đã chơi đầy kỷ luật trước Bỉ và cho thấy họ đủ sức cạnh tranh suất đi tiếp. Theo ESPN, Salah nhiều khả năng tiếp tục sát cánh cùng Omar Marmoush trên hàng công trong sơ đồ thiên về phản công nhanh của Ai Cập. Ở trận gặp Bỉ, cựu sao Liverpool đã để lại dấu ấn với 1 kiến tạo và chắc chắn rằng anh sẽ quyết tâm lập công, nhất là khi New Zealand không mạnh bằng đối thủ đến từ châu Âu.

Bên kia chiến tuyến, New Zealand vẫn đặt niềm tin vào đội trưởng Chris Wood (2 kiến tạo) cùng bộ đôi Elijah Just (2 bàn) và Ben Old sau màn trình diễn ấn tượng ở trận ra quân. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Ai Cập tại những trận đấu lớn có thể trở thành yếu tố khác biệt. Với việc từng đánh bại New Zealand 1-0 trong lần gặp gần nhất vào năm 2024, Ai Cập có cơ sở để tự tin hướng tới 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2026.

Lượt trận thứ hai của bảng G vì thế hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Bỉ và Ai Cập bước vào cuộc chiến với cùng mục tiêu: giành chiến thắng đầu tay để khẳng định vị thế của những ứng viên hàng đầu và tránh rơi vào thế khó trước vòng đấu quyết định. Trong khi đó, Iran và New Zealand cũng quyết tâm thể hiện rằng họ không phải là những đội bóng dễ bị bắt nạt.



