Thời sự Pháp luật

Tham gia nhóm Pickleball trên mạng, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa 600 triệu

Phạm Đức
08/10/2025 15:35 GMT+7

Một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã chuyển khoản hơn 600 triệu đồng cho kẻ lừa đảo sau khi tham gia nhóm Pickleball trên mạng xã hội.

Ngày 8.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M (ngụ tại P.Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), về việc chị này bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm Pickleball trên mạng.

Tham gia nhóm Pickleball trên mạng, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa 600 triệu - Ảnh 1.

Chị M. đã 3 lần chuyển tiền cho nhóm lừa đảo

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo trình báo của chị M. mới đây chị có tham gia nhóm "Giải đấu Pickleball - Từ trái tim Việt" trên mạng xã hội Facebook. Sau khi vào hội nhóm, chị M. được một số người lạ là thành viên trong nhóm dụ dỗ làm các nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện...

Tin tưởng những lời dụ dỗ của nhóm lừa đảo, chị M. đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản mà các kẻ gian cung cấp với tổng số hơn 600 triệu đồng.

Phát hiện bị lừa, chị M. đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, Pickleball là môn thể thao đang phát triển nhanh, thu hút nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe, tạo nên trào lưu mới tại Việt Nam. Theo đó, một số kẻ xấu đã lập các hội nhóm Pickleball trên mạng để lừa đảo người tham gia.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm Pickleball trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt, phải hết sức thận trọng khi được yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư lợi nhuận cao, phương thức kiếm tiền dễ dàng.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh Pickleball lừa đảo mạng xã hội
