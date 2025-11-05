Thần tốc lập 'cầu hàng không', xây nhà mới: Bộ đội về làng giúp dân vùng lũ Đà Nẵng

"Hồi sinh" tổ ấm từ đổ nát

Giữa núi rừng phía tây TP.Đà Nẵng, nơi đất còn sặc mùi bùn non, tiếng búa, tiếng đục, tiếng người í ới gọi nhau vang lên. Từ những mảnh tôn méo mó, những thanh gỗ, cây tre còn sót lại sau lũ, bộ đội đã dựng lên 46 ngôi nhà mới sau đợt lũ kinh hoàng cuối tháng 10 vừa qua.

Sau lũ, các xã Trà Leng, Trà Tân, Trà Đốc (TP.Đà Nẵng) tan hoang, nhiều bản làng gần như bị xóa sổ. Trong bùn đất nhão nhoét, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My cùng dân quân và bà con tất bật dựng lại từng mái nhà.

Từ những thanh gỗ, tấm tôn còn sót lại, mái ấm mới dần hình thành dưới bàn tay của bộ đội và bà con ẢNH: Đ.X

Ngày 4.11, đường sá vào các xã miền núi vẫn còn chia cắt, xe cơ giới không thể lên, vật liệu được gùi, vác lên vai, vận chuyển bằng đôi chân. Mỗi tấm liếp, tấm nứa được đặt xuống đều thấm đẫm mồ hôi của những người lính.

“Một tổ 15 người, nếu trời tạnh được chút là làm suốt ngày đêm. Trung bình mỗi ngày dựng xong 10 căn nhà tạm”, trung tá Lưu Phước Thủy, Phó chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My chia sẻ.

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 3.11 đến rạng sáng 4.11 khiến chị Hồ Thị Vơn (thôn 3, xã Trà Tân) lo lắng vô cùng, vì cách đây 1 hôm, căn nhà tạm mới của gia đình chị vừa được bộ đội dựng lên.

“Nhà cũ bị lũ cuốn mất, vợ chồng tôi trắng tay. Giờ có mái nhà này, lại được bộ đội cho cả nồi niêu, mắm muối, thấy như được sống lại. Giờ cầu trời đừng mưa nữa...", chị Vơn nghẹn ngào.

Những chòi tránh trú sạt lở đất được bộ đội và người dân dựng tạm bằng lồ ô, lợp bạt là nơi bà con vùng cao Trà My trú ngụ giữa mùa mưa lũ ẢNH: Đ.X

"Mỗi ngôi nhà mới mọc lên giữa bùn đất sẽ là chỗ che mưa nắng cho bà con. Tổ ấm dần được 'hồi sinh' sau cơn thịnh nộ của đất trời", trung tá Lưu Phước Thủy nói.

“Cầu hàng không” giữa núi rừng Đà Nẵng

Đến trưa 4.11, nhiều tuyến đường ở vùng cao TP.Đà Nẵng vẫn còn sạt lở, cầu gãy, nước dâng cao nhưng hàng cứu trợ vẫn phải đến với người dân.

Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, Ban chỉ huy Phỏng thủ khu vực 3 - Trà My dùng thiết bị bay không người lái (drone) vận chuyển hàng cứu trợ vượt sông Tranh đến với bà con.

Tại ngã ba bãi đá Bà Phú (thôn Trà Giác, xã Trà Tân), 3 chiếc drone hạng nặng gầm rú cất cánh, chở từng bao gạo, thùng mì, chai dầu ăn nặng tới 60 kg, vượt qua khu vực sạt lở dài gần 800 m trên quốc lộ 40B và bay cao trên mặt nước sông Tranh.

Thiết bị bay không người lái cất cánh giữa cơn mưa, vượt sông Tranh mang theo hàng cứu trợ và cả tấm lòng người lính ẢNH: Đ.X

Ở phía bên kia, thượng tá Hồ Thăng Trà và 40 chiến sĩ cùng thanh niên địa phương khẩn trương bốc dỡ, trung chuyển hàng đến từng hộ dân.

Chỉ trong 2 giờ, gần 4 tấn hàng cứu trợ đã bay qua sông Tranh an toàn.

“Nếu cho người khiêng vác qua bùn hay chèo thuyền qua sông Tranh sẽ rất nguy hiểm. Với drone, chúng tôi vận chuyển được gần hàng chục tấn hàng, đảm bảo an toàn và kịp thời tiếp tế cho bà con vùng cao bị cô lập”, thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My nói.

Những “đôi cánh thép” vượt lũ ấy đã mang theo gạo, mì, cá khô và cả tình người ấm áp đến với bà con đã bị cô lập hơn 5 ngày qua.

Tình quân dân sáng lên giữa mưa lũ

Trong khi vùng cao còn bị chia cắt, ở xã Quế Phước (TP.Đà Nẵng), nước đã rút nhưng bùn còn ngập ngụa. Hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều nhà đổ sập, tài sản hư hại. Ngay lập tức, những người lính Lữ đoàn 574, Quân khu 5 lại dầm mưa, lội bùn, giúp dân dọn dẹp, sửa sang.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó chính ủy Lữ đoàn 574 đã trao hơn 4 tấn hàng cứu trợ, gồm: gạo, lương khô, nước mắm, dầu ăn, bánh chưng, mì tôm… đến tận tay người dân.

Lữ đoàn 574 trao quà cho người dân vùng lũ xã Quế Phước ẢNH: Đ.X

“Nhờ các chú bộ đội mà nhiều nhà có bữa cơm nóng sau nhiều ngày ăn mì tôm. Bộ đội cũng đã giúp người dân dựng lại mái hiên bị nước cuốn trôi. Người dân quê tôi biết ơn nhiều lắm”, ông Bùi Văn Thuấn, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Bình Yên chia sẻ.

Những ngày qua, bộ đội cùng dân dọn được hơn 50 m³ đất đá, khơi thông 5 km đường liên thôn, làm sạch trường học, trạm y tế, sửa lại 8 ngôi nhà cho người neo đơn.

Bộ đội dầm mưa, lội bùn giúp dân dọn dẹp sau cơn lũ lịch sử ẢNH: Đ.X

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND xã Quế Phước, nói trong xúc động: “Các anh đến khi nước chưa kịp rút, làm việc không nghỉ. Sự có mặt kịp thời ấy giúp chúng tôi vững lòng hơn".