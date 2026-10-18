Thận yếu ăn dứa được không? Lời khuyên từ chuyên gia

Chuyên gia dinh dưỡng Kellsey Reed, chuyên về dinh dưỡng cho bệnh thận (đang làm việc tại Mỹ), đã đưa ra những giải đáp cụ thể giúp người bệnh an tâm lựa chọn thực phẩm.

Giá trị dinh dưỡng của dứa đối với người bệnh thận

Dứa chứa nhiều chất xơ, vitamin C, sắt, canxi và magiê. Trung bình một khẩu phần khoảng 1/2 chén dứa cung cấp 1 g chất xơ, 40 mg vitamin C, 10,5 mg canxi, 0,2 mg sắt, 10 mg magiê và đặc biệt chỉ chứa khoảng 90 mg kali.

Dứa là loại trái cây lành tính, thơm ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, liệu người mắc bệnh thận có thể ăn loại quả này hay không? Ảnh: P.H tạo từ AI

Dứa có an toàn cho người mắc bệnh thận mạn tính?

Dứa thuộc nhóm trái cây có hàm lượng kali thấp. Do đó, người bệnh thận mạn tính - nhóm người vốn cần kiểm soát lượng kali tiêu thụ hằng ngày - hoàn toàn có thể yên tâm đưa dứa vào khẩu phần ăn, theo trang tin sức khỏe Patients Like Me.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất như chất xơ, vitamin C, canxi, magiê và sắt trong dứa còn hỗ trợ nâng cao và duy trì sức khỏe tổng thể của thận.

Liều lượng khuyến nghị hằng ngày

Chuyên gia dinh dưỡng Diana Guevara, tại Đại học Texas (Mỹ), cho biết dứa chứa ít kali, natri và phốt pho - những khoáng chất mà người bệnh thận cần theo dõi sát sao. Trả lời trên trang tin sức khỏe Verywell Health, chuyên gia Guevara chia sẻ việc ăn khoảng nửa chén dứa mỗi ngày là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với chế độ ăn dành cho người bệnh thận.

Dấu hiệu cảnh báo và thời điểm cần thận trọng

Dù là thực phẩm thân thiện với thận, dứa vẫn chứa một lượng kali nhất định. Chuyên gia Guevara lưu ý, nếu người bệnh đã bị tăng kali máu hoặc khẩu phần ăn trong ngày đã đạt mức giới hạn kali cho phép, nên tạm dừng hoặc giảm bớt lượng dứa tiêu thụ.

So với khoai tây, bơ hay các loại rau lá xanh, dứa chứa ít kali hơn. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, dứa vẫn có thể đóng góp làm tăng lượng kali trong máu. Các triệu chứng cảnh báo kali máu tăng cao bao gồm: nhịp tim không đều, đau ngực, khó thở, suy nhược, ngất xỉu hoặc buồn nôn dữ dội.

Tiến sĩ Amy Nichols, Phó giáo sư tại Đại học California (Mỹ), nhấn mạnh rằng mắc bệnh thận không đồng nghĩa với việc phải kiêng hoàn toàn dứa. Việc tiêu thụ cần được quản lý dựa trên chức năng thận, loại thuốc đang sử dụng và nồng độ kali trong máu của từng cá nhân.

Tiến sĩ Nichols cũng cảnh báo, tình trạng kali máu tăng cao đôi khi diễn ra âm thầm mà không có biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, người bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị để xây dựng chế độ ăn uống phù hợp và an toàn nhất cho bản thân.