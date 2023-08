Thắng áp đảo Thụy Sĩ, đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup 2023

Thất bại 0-4 ở lượt trận cuối vòng bảng của đội nữ Tây Ban Nha trước đội tuyển nữ Nhật Bản khiến không ít người nghi ngờ về khả năng tiến sâu tại World Cup của đội bóng đến từ châu Âu. Tuy vậy, với những ngôi sao chất lượng, “La Roja” vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển nữ Thụy Sĩ.

Bước vào màn so tài trên sân Eden Park, HLV Jorge Vilda đã thực hiện đến 5 sự thay đổi so với trận đấu gần nhất. Đáng chú ý, thủ thành đã bắt chính 3 trận đấu trước, Misa Rodriguez đã phải nhường chỗ cho Catalina Coll. Về phần đội tuyển nữ Thụy Sĩ, họ giữ nguyên đội hình đã cầm hòa chủ nhà New Zealand 0-0 ở lượt đấu cuối bảng A.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã thay đổi 5 vị trí so với trận thua 0-4 trước đội tuyển nữ Nhật Bản REUTERS

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã tràn lên tấn công. Bàn thắng cũng đến với họ ngay ở phút thứ 5. Từ pha tấn công ở phía cánh trái, bóng được đưa đến vị trí của Redondo. Đáng tiếc, cú đánh đầu cận thành của cô đã bị thủ thành Thalmann cản phá. Bóng bật ra và Redondo chuyền bóng cho Bonmati. Sau 1 nhịp xử lý, tiền vệ cánh phải của đội tuyển nữ Tây Ban Nha tung cú sút chân trái cực mạnh, khiến thủ thành Thalmann chỉ còn biết bất lực đứng nhìn.

Bonmati (số 6) mở tỷ số của trận đấu REUTERS

Chỉ 7 phút sau bàn thua, đội tuyển nữ Thụy Sĩ bất ngờ cân bằng tỷ số. Hậu vệ Panedas của đội tuyển nữ Tây Ban Nha có pha chuyền về thiếu quan sát cho thủ thành Catalina Coll. Người gác đền của “La Roja” bị bất ngờ và chỉ biết nhìn bóng đi thẳng vào lưới nhà.

Phút 18, đội tuyển nữ Tây Ban có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1. Vẫn là một tình huống tạt bóng bên phía cánh trái, Redondo chọn vị trí chính xác và đánh đầu tung lưới của thủ môn Thalmann.

Redondo (số 17) đánh đầu chuẩn xác, đánh bại thủ thành Thalmann REUTERS

Phút 36, Paralluelo có pha xử lý thông minh và chuyền bóng đến vị trí của Bonmati. Sau 1 nhịp ngoặt bóng đẳng cấp, số 6 của đội nữ Tây Ban Nha đã đánh lừa hoàn toàn hàng thủ của đội tuyển Thụy Sĩ và tung cú sút chân trái dễ dàng, nâng tỷ số lên 3-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã là 4-1 cho đoàn quân của HLV Jorge Vilda. Trong 1 pha bóng lộn xộn ở vòng cấm, trung vệ Panedas chớp thời cơ nhanh và tung cú sút ở khoảng cách gần, khiến bóng đi thẳng vào lưới của đội tuyển nữ Thụy Sĩ.

Trung vệ Panedas (số 14) chớp thời cơ, nâng tỷ số lên thành 4-1 REUTERS

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 70, bàn thắng thứ 5 đã đến với họ. Từ pha mất bóng bên phía cánh phải của đội tuyển nữ Thụy Sĩ, Bonmati có đường chuyền đẹp cho Hermoso. Số 10 của đội tuyển nữ Tây Ban Nha dứt điểm chính xác, ấn định tỷ số 5-1 của trận đấu.

Hermoso (số 10) khép lại trận thắng đậm đà 5-1 cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha REUTERS

Chiến thắng này giúp đoàn quân HLV Jorge Vilda trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup nữ 2023. Đối thủ của họ ở vòng đấu tiếp theo là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển nữ Hà Lan và Nam Phi, diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 6.8.