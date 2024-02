Thắng đậm Bayern Munich, HLV Xabi Alonso vẫn chưa dám mơ vô địch cùng Bayer Leverkusen

Trước màn so tài này, Bayer Leverkusen đang xếp đầu bảng với 52 điểm. Bayern Munich xếp ngay phía sau với 2 điểm ít hơn. Chính vì thế, màn so tài này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đua giành chiếc đĩa bạc. Hiểu được sức mạnh của “Hùm xám”, Bayer Leverkusen chủ động nhường thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Xabi Alonso vẫn có nhiều tình huống phản công chất lượng nhờ những cầu thủ cơ động ở hai biên. Ngoài ra, những cú sút xa của các tiền vệ Bayer Leverkusen cũng không ít lần khiến thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer vất vả.

Trong hiệp 1, cựu cầu thủ của Bayern Munich là Josip Stanisic đã mang về lợi thế cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm cận thành. Sang đến hiệp 2, hàng thủ của Bayern Munich tiếp tục chơi lỏng lẻo và để Alex Grimaldo băng xuống, sút tung lưới Manuel Neuer lần thứ 2 ở phút 50. Chẳng những thi đấu bế tắc, đến phút bù giờ cuối cùng, Bayern Munich còn nhận bàn thua thứ 3 từ pha lập công của Jeremie Frimpong.

Bayer Leverkusen ghi 3 bàn thắng vào lưới Bayern Munich một cách dễ dàng REUTERS

Bayern Munich đang đánh mất chính mình REUTERS

Thắng áp đảo 3-0, Bayer Leverkusen đã nới rộng cách biệt với Bayern Munich lên thành 5 điểm và có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, HLV Xabi Alonso vẫn tỏ ra thận trọng và cho rằng khoảng thời gian tháng 5, ông mới có thể nói đến ngôi vô địch.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Chúng tôi sẽ nói chuyện vô địch vào tháng 5. Bayer Leverkusen phải thực tế và giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Ngày hôm nay, chúng tôi đã làm rất tốt, tính kỷ luật và sự đoàn kết của toàn đội rất xuất sắc. Hàng công đã tạo ra rất nhiều cơ hội và hàng thủ gần như không gặp bất kỳ sự uy hiếp nào. Bayer Leverkusen có nhiều cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và đó là chìa khóa. Không có bí mật nào cả”.

HLV Xabi Alonso vẫn chưa nghĩ về ngôi vô địch REUTERS

Tại La Liga, màn chạm trán giữa 2 đội đầu bảng là Real Madrid và Girona cũng mang ý nghĩa quan trọng đến việc quyết định danh hiệu vô địch. “Kền kền trắng” là những người nắm lợi thế và được đánh giá cao hơn trước trận đấu này. Thế nhưng, ít ai đoán được các học trò của HLV Ancelotti lại có trận đấu dễ dàng đến vậy.

Chỉ trong hiệp 1, Vinicius và Jude Bellingham đã nhanh chóng mang về 2 bàn thắng cho Real Madrid. Đến hiệp 2, Real Madrid chơi chậm nhưng vẫn tiếp tục thêm 2 bàn thắng. Jude Bellingham hoàn tất cú đúp ở phút 54 trước khi Rodrygo ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho Real Madrid ở phút 61.

Thắng dễ 4-0, Real Madrid cũng đã nới rộng cách biệt với Girona lên thành 5 điểm. Trong khi đó, vị trí thứ 2 của các học trò HLV Salvador Sardina đang bị đe dọa khi Barca đã bám sát phía sau với khoảng cách 6 điểm và trong tay đội bóng “Xứ Catalan” vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Real Madrid đang có lợi thế trong cuộc đua vô địch ở La Liga REUTERS

Ở Ý, sau 3 trận thắng liên tiếp, AS Roma đã nếm trải thất bại 2-4 khi đụng độ đội đầu bảng Inter Milan. Gianluca Mancini và El Shaarawy giúp AS Roma bất ngờ dẫn trước 2-1 trong 45 phút đầu tiên nhưng đến hiệp 2, Inter Milan đã có liên tiếp 3 bàn thắng. Marcus Thuram và Bastoni là những cầu thủ lập công cho đội bóng thành Milan. Bàn thắng còn lại đến từ tình huống đốt lưới nhà của tân binh phía AS Roma - Angelino.

AS Roma hiện đang đứng thứ 5 với 38 điểm, hơn đội xếp sau là Lazio 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, thắng lợi thuyết phục giúp Inter Milan vững vàng ở ngôi đầu với 60 điểm.