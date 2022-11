Thanh Hằng khoe vai gầy trong váy áo mùa Thu Đông của Hà Duy

Sau hai năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19, NTK Hà Duy đánh dấu sự trở lại bùng nổ bằng show thời trang See in the forest kết hợp cùng người bạn thân 10 năm - NTK Vân Anh Scarlet.

NTK cho biết sau show thời trang cá nhân năm 2019, anh muốn tiếp tục làm các show thời trang cá nhân nhưng đành lỡ hẹn vì ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhờ 2 năm "sống chậm", anh có thời gian chiêm nghiệm về cuộc sống, trăn trở với việc làm mới bản thân và thương hiệu để có thể chinh phục được những khách hàng cao cấp và khó tính nhất. Show diễn lần này mang ý nghĩa bước ngoặt trong việc Hà Duy làm mới phong cách sáng tạo.

Ở See in the forest, Hà Duy và Vân Anh đưa giới mộ điệu đến khu rừng thời trang mà ở đó, người xem sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu thông qua hai bộ sưu tập Thu Đông 2022.

Hình ảnh model nam cưỡi ngựa giữa rừng thông mang đến hình ảnh nên thơ và ngập tràn cảm xúc lãng mạn cho người dự show.

Lấy cảm hứng từ câu “We are all fools in love – Chúng ta đều là những kẻ khờ dại trong tình yêu” trong tiểu thuyết kinh điển Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) của tác giả Jane Austen, BST Thu đông 2022 Love Ardently của NTK Vân Anh Scarlet là câu chuyện về cô gái có trái tim khát khao, mãnh liệt khi yêu.

Với 60 look thu đông thanh lịch, hiện đại pha nét gợi cảm, cá tính bằng chi tiết cut out tinh tế…, NTK muốn qua ngôn ngữ thời trang thể hiện góc nhìn đa chiều về cảm xúc của người phụ nữ trong tình yêu: khi dịu dàng, e ấp; lúc lại cuồng nhiệt đến khờ dại…





Bên cạnh dòng thời trang casual mặc hàng ngày và dự tiệc nhẹ, Vân Anh còn ra mắt các mẫu váy cưới giới hạn mang phong cách phá cách, hiện đại phù hợp với các cô dâu cá tính hiện nay.

Đối lập với sự trẻ trung pha chút cá tính của người bạn thân, Hà Duy mang đến BST rực rỡ đầy màu sắc. Với tên gọi Rainbow in the Forest, NTK sinh năm 1987 mang đến sự biến đổi liên tục của màu sắc qua 40 look.

“Nếu ví BST của Vân Anh là thanh xuân sôi nổi của cô gái thì người phụ nữ trong góc nhìn của tôi lại đằm thắm, trưởng thành, "chín" về cả nhan sắc và tâm hồn. Với tôi, vẻ đẹp, sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành là cả thế giới màu sắc diệu kỳ như chiếc cầu vồng vậy”, Hà Duy cho biết.

Vẫn phát huy tối đa thế mạnh về đính kết, tạo phom 3D cầu kỳ, kỹ thuật cắt laser, ở BST này NTK còn thể hiện khả năng mix match các chất liệu khác nhau ở từng thiết kế dạ hội như: Lưới, nhung, taffa, vải làm từ sợi tre…

Ngoài siêu mẫu Thanh Hằng, Hà Duy còn mời người mẫu bạch tạng Ngô Thúy Quỳnh và model khuyết tay Hà Phương trình diễn BST mới vì anh muốn khuyến khích cả hai tự tin, vượt qua mặc cảm khiếm khuyết về ngoại hình để tỏa sáng trên sàn diễn theo cách của riêng mình.

Thanh Hằng xuất hiện kiêu sa và lộng lẫy với thiết kế mang gam màu cầu vồng (rainbow) khoe vai gầy quyến rũ, phần váy được tạo hình hoa 3D với cấu trúc high low khoe đôi chân dài siêu mẫu.

NTK Hà Duy và siêu mẫu Thanh Hằng trong màn chào kết BST Rainbow in the Forest, khép lại show thời trang tổ chức trong rừng thông ngoại thành Hà Nội.



Ảnh: NTK CC