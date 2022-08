Thanh Hóa cần tận dụng tốt các cơ chế đặc thù để phát triển bứt phá

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành TƯ... cùng tham dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2021 và 7 tháng năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Năm 2021, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,85% (đứng trong nhóm 5 tỉnh, TP có mức tăng cao của cả nước); thu ngân sách Nhà nước đạt 40.781 tỉ đồng, vượt 53% dự toán, tăng 29% so với năm 2020 (cao nhất từ trước đến nay). Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 137.630 tỉ đồng, bằng 98,3% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ...

7 tháng năm 2022, các hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, trong đó có một số lĩnh vực phát triển mạnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đạt 13,41% đứng thứ 3/63 tỉnh, TP; thu ngân sách nhà nước đạt 31.183 tỉ đồng, vượt 11% dự toán năm 2022, tăng 61% so với cùng kỳ. Đã thu hút được 50 dự án đầu tư trực tiếp (có 4 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký 10.733 tỉ đồng và 41 triệu USD…

Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát; các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Công tác cải cách tư pháp đạt kết quả tích cực; trong đó tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; việc hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp; việc hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp; việc bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp…

Ông Đỗ Minh Tuấn cũng cho biết, với những thành quả đã đạt được, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 10 nhóm giải pháp để tập trung chỉ đạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2022, trong đó phấn đấu hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm đạt 11% trở lên, cả năm 2022 đạt 12,2% trở lên (kế hoạch là 11,5%); thu ngân sách phấn đấu đạt 8.817 tỉ đồng trở lên, cả năm đạt 40.000 tỉ đồng trở lên (dự toán là 28.143 tỉ đồng trở lên); thành lập mới 1.315 doanh nghiệp, cả năm thành lập mới 3.500 doanh nghiệp (kế hoạch là 3.000 doanh nghiệp).





Tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch nước và các bộ, ngành ở TƯ quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, giới thiệu, vận động các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Thanh Hóa theo định hướng Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đề ra; đề nghị Chủ tịch nước có ý kiến với Chính phủ đồng ý chủ trương để tỉnh vận động, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và Nhà ga hành khách T2 theo Quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo phương thức PPP và giao UBND tỉnh Thanh Hóa là cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án; cho chủ trương đầu tư đường giao thông nối đường Hồ Chí Minh với QL 6 với chiều chiều dài khoảng 89 km (nối Thanh Hóa với Hòa Bình), đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi; tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thanh Hóa đất rộng người đông, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế-xã hội. Với dân số đông thứ 3 cả nước, nguồn lực con người là tài nguyên quan trọng. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ở nhóm có mức tăng cao của cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt mức cao; việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư đạt kết quả tích cực… Việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong hệ thống Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Chủ tịch cũng lưu ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa chưa thực sự vững chắc, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, quy mô kinh tế Thanh Hóa chỉ chiếm khoảng 2,5% quy mô GDP cả nước. Thu ngân sách lớn, song khả năng tự chủ ngân sách còn thấp. Lĩnh vực nông nghiệp năng suất lao động thấp, mô hình nông nghiệp công nghệ cao thành công không nhiều, công nghiệp có giá trị gia tăng nội địa thấp, thiếu những sản phẩm có khả năng cạnh tranh quốc tế và mang dấu ấn Việt Nam; phát triển du lịch còn nhiều hạn chế, tốc độ đô thị hóa chậm, thu nhập của người dân còn thấp, chất lượng giáo dục, đào tạo và y tế còn chưa cao…

Vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị Thanh Hóa tập trung phát triển toàn diện nền kinh tế, tạo những tiến bộ vượt trội về an sinh xã hội, về văn hóa và môi trường. Để đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh tận dụng tốt các cơ chế đặc thù TƯ đã chấp thuận, phát huy lợi thế sẵn có để phát triển bứt phá.

Chủ tịch nước đề nghị Thanh Hóa sớm hoàn thiện và phê duyệt quy hoạch phát triển tỉnh trên cơ sở tích hợp phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, đô thị hóa gắn với phát triển nông thôn, chuyển dịch sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động với tầm nhìn dài hạn. Xóa bỏ tư duy và tầm nhìn cục bộ địa phương, tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ, vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Chủ tịch nước lưu ý, Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số. Tập trung nguồn lực đầu tư hình thành được một trường đại học có chất lượng cao, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tỉnh cần chắt chiu nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của TƯ để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Xóa bỏ các rào cản nhằm khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, cảng hàng không, cảng biển. Đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Chủ tịch nước ghi nhận và đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành phối hợp hỗ trợ, tháo gỡ những vấn đề mà tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị với TƯ tại buổi làm việc.