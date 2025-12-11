Thanh Niên và tôi: Chuyện chưa kể về các bài báo viết cho Thanh Niên

Chuyện xảy ra với tôi

Nhiều bài viết cho Thanh Niên và tôi những ngày qua đã nêu lên được những điều tâm đắc của bạn đọc đối với Báo Thanh Niên và tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến ấy. Tôi không muốn nhắc lại những nhận xét của bạn đọc mà chỉ xin kể lại những chuyện đã xảy ra với tôi sau khi những bài viết của mình được đăng trên Báo Thanh Niên.

Ngày 19.9.2017, bài viết Nếu hiệu trưởng là 'Lý Thông' của tôi được đăng trên Báo Thanh Niên. Nội dung bài viết nói thẳng nói thật suy nghĩ của tôi về việc hiệu trưởng có quyền tuyển dụng giáo viên với nội dung nếu hiệu trưởng là "Lý Thông" thì việc giao quyền tuyển dụng giáo viên cho hiệu trưởng là "giao trứng cho ác".

Vài ngày sau, tôi đi dự cuộc họp do phòng giáo dục lúc ấy tổ chức. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều ánh mắt "hình viên đạn" nhìn về phía tôi rồi quay sang người cạnh bên rầm rì. Nghỉ giải lao, cô hiệu trưởng thân thiết đến cạnh tôi cười nói: "Thầy nổi tiếng quá rồi nha!". Tôi ngạc nhiên hỏi và cô cho biết từ khi bài báo đăng, các hiệu trưởng đã bàn tán xôn xao vì như cô nói: "Hiệu trưởng hiện nay 'Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều' nên thầy được chú ý lắm đó". Vậy là bài viết của tôi được đăng trên Báo Thanh Niên đã làm các "Lý Thông" - hiệu trưởng e dè, bực bội.

Bài viết của tôi đăng trên Báo Thanh Niên ngày 31.01.2018 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên thẳng thắng

Sáng 25.12.2017, hàng ngàn học sinh của TP.HCM đến trường rồi sau đó ra về, gây bức xúc cho tất cả phụ huynh học sinh. Theo thông báo khẩn trước đó, các trường ở thành phố được nghỉ học tránh bão từ 12 giờ trưa 25.12.2017 đến hết ngày 26.12.2017, ngoại trừ các trường ở huyện Cần Giờ được nghỉ học từ sáng 25.12.2017. Các trường chấp hành đúng theo thông báo vẫn nhận học sinh vào sáng sớm hôm ấy. Thế nhưng, sau đó lại có thông báo cho học sinh ra về.

Giáo viên chủ nhiệm của các trường phải liên lạc cho phụ huynh đến đón con em về. Phụ huynh vừa đưa con em đến trường rồi vội vã đi làm đã phải quay về đón con. Giáo viên và phụ huynh đều xôn xao, nhốn nháo bởi đưa đón các cháu trong lúc trời mưa bão rất nguy hiểm mà để các cháu ở trường thì bão tới càng nguy hiểm hơn.

Quá bức xúc về một thông báo thiếu tính khoa học, chẳng lẽ bão đến huyện Cần Giờ rồi dừng lại, mấy giờ đồng hồ sau mới di chuyển tiếp sang quận 4 và các quận khác? Tôi đã viết ngay bài báo Chẳng lẽ bão dừng lại rồi mới đi tiếp! gửi cho Báo Thanh Niên. Tòa soạn báo đã đăng online ngay lập tức. Bài báo đã được các độc giả đồng tình và phê phán thông báo thiếu tính khoa học đó.

Ngay sau đó, hiệu trưởng trường tôi lúc ấy đã liên lạc với tôi giọng run run: "Từ nãy đến giờ, cấp trên cứ điện thoại cho em liên tục. Thầy có viết báo thì hãy dùng bút danh và đừng ghi tên trường". Tôi nói với hiệu trưởng lúc ấy rằng "bài viết của tôi đúng hay sai?". Câu trả lời là sự im lặng.

Năm 2018, ngành giáo dục triển khai việc dạy tích hợp, liên môn. Lúc đó, phòng giáo dục quận tôi đang công tác tổ chức chuyên đề và dự giờ minh họa về việc dạy tích hợp, liên môn này. Sau khi dự giờ, tôi đã trung thực nhận xét tiết dạy là người dạy sa đà vào việc liên môn, tích hợp mà không bám sát mục tiêu bài dạy, đặc trưng yêu cầu chính của môn dạy, từ đó đã dẫn đến tình trạng biến bài giảng trở thành tiết dạy tổng hợp.

Ý kiến của tôi đã được nhóm thảo luận đồng tình. Tuy nhiên, cô nhóm trưởng lại có ý kiến là "ghi biên bản thảo luận nhẹ thôi". Tôi cũng không đọc lại biên bản sau đó. Về nhà, tôi đã viết bài Coi chừng tích hợp là cái lẩu thập cẩm! gửi cho Báo Thanh Niên. Bài báo vừa đăng được các thầy cô giáo, và nhiều người đọc. Thế nhưng, các thầy cô tổ chức chuyên đề đó được cấp trên mời lên để hỏi và xem lại biên bản đã ghi khi tham dự chuyên đề. Dù bài viết của tôi được rất nhiều độc giả quan tâm và ủng hộ nhưng thực tế thì tôi bị "đả phá" vì đã "làm xấu mặt" địa phương nơi tôi công tác.

Những việc xảy ra với tôi sau các bài được đăng trên Báo Thanh Niên là những kỷ niệm tôi không thể nào quên. Và đó cũng chính là một sự khẳng định Thanh Niên là tờ báo phản ảnh trung thực, thẳng thắn những vấn đề về xã hội, nhất là về giáo dục để góp phần làm cho ngành giáo dục tốt đẹp hơn, xã hội công bằng hơn, tiến bộ hơn.