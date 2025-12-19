Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Sẽ cộng tác với Thanh Niên cho đến già

Tuệ Minh
Tuệ Minh
19/12/2025 12:40 GMT+7

Tôi vẫn nhớ như in những tờ báo in đen trắng của cái hồi chưa có nhiều báo mạng, tờ báo tôi vẫn hay sưu tầm và lật giở để xem tin tức là Thanh Niên bởi ở đó chứa đựng nhiều thông tin, bài viết ý nghĩa sâu sắc, cập nhật các vấn đề thời sự, xã hội cần quan tâm.

Khi thầy giáo ở trường đại học đưa cho tôi xem tờ báo ấy, tôi nghĩ đó là tờ báo đáng xem, cần xem, cho đến bây giờ, qua 20 năm tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ đó.

Là độc giả, cũng là cộng tác viên lâu năm của Thanh Niên, tôi gắn bó với tờ báo này từ khi còn là những bản giấy in mỗi ngày một số. Khi còn trẻ, lúc tuổi 20, tôi xem báo để định hướng về tư tưởng, tinh thần và lối sống cho bản thân, cũng là định hướng về công việc và sự nghiệp của mình. Những góc nhìn đa chiều, những phản ánh từ muôn phương cũng cho tôi nhiều bài học và kinh nghiệm tích lũy khi đọc báo.

Đó cũng là ý nghĩa to lớn mà Báo Thanh Niên làm được trong suốt 40 năm qua kể từ ngày ra đời. Nửa thời gian trong đó tôi vẫn tìm đọc những tờ ra hằng ngày của báo dù đến nay có nhiều kênh thông tin để mọi người chạy theo và tìm kiếm.

Một kỷ niệm với Thanh Niên

Tôi cứ ước, nếu ở gần, được một lần chạy qua tòa soạn thăm các anh chị em trong ban biên tập hoặc được chụp ảnh cùng với những gương mặt thân thiết đã tạo lập và phát triển một tờ báo quý giá như thế.

Niêm vui khi cộng tác với Thanh Niên 

40 năm, con số dù không nhiều nhưng giá trị tạo ra lại lớn nhiều hơn thế mà không thể đo đếm được. Những tin bài ngắn gọn, cách truyền đạt chính xác, dễ hiểu, những câu chuyện giản dị mà truyền cảm hứng sâu sắc là thứ để tôi nhớ về Thanh Niên nhiều hơn.

Bên cạnh đó có cả những thông tin thời sự chính luận với cách truyền dẫn linh hoạt, xúc tích khiến giới trẻ cũng muốn quan tâm và lĩnh hội. Là một trang thông tin chủ yếu dành cho những người trẻ, tờ báo vẫn cập nhật đầy đủ những vấn đề, sự kiện của đất nước nên Thanh Niên luôn cập nhật nhanh nhất, đặc biệt có thể đưa ra những quan điểm thẳng thắn để cùng bàn luận và giải quyết.

Có lúc gửi bài đi mà mong nhận được hồi âm như trẻ mong mẹ đi chợ về mua quà. Thỉnh thoảng nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn của bạn chuyên viên công tác tại tòa soạn báo Thanh Niên, nghe giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng từ miền Nam xa xôi mà lại có thêm động lực để gửi nhiều bài viết có giá trị. Một tờ báo lớn bao giờ cũng làm việc hết sức chuyên nghiệp và chỉn chu, từ những điều nhỏ nhất, ở mọi vị trí.

Dù giờ đây không còn trẻ nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm một điều là sẽ cộng tác với Thanh Niên cho đến già, đến lúc không thể cầm bút viết được nữa. Được viết cho Thanh Niên, cũng là người đọc những tờ báo ra hằng ngày là một niềm vui trong số rất nhiều niềm vui khác trong cuộc sống của tôi. Nhiều niềm vui nhỏ cộng lại thành niềm vui lớn giúp cho công việc và cuộc sống của tôi thêm nhiều ý nghĩa.

Báo Thanh Niên như một người bạn để tôi chia sẻ và giao lưu với bạn đọc ở mọi miền đất nước về những chuyện thời sự, chuyện xã hội và con người, những điều thiết thực nhất mà mọi người quan tâm. Độc giả được chia sẻ và bình luận thẳng thắn và khách quan, và có lẽ cũng bởi vậy mà hành trình 40 năm qua đã tạo nên giá trị cốt lõi của một tờ báo chính thống và uy tín.

Tờ báo ấy tạo ra sức trẻ, nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp giữa người với người, và tôi nghĩ cho đến 40 năm sau, nếu vẫn còn được sống trên đời, tôi vẫn viết và chờ đợi những bài báo ra hằng ngày từ tòa soạn đầy sức trẻ ấy.

