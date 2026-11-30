Xét tương quan lực lượng ở môn bóng chuyền nữ, đương kim vô địch CLB Quân đội cùng với Tây Ninh và Hà Nội là 3 ứng viên sáng giá cạnh tranh HCV. Cuộc đua gay cấn ngay từ vòng đấu bảng khi lá thăm đưa cả 3 đội bóng này vào chung bảng D. Rất may bởi vòng đấu bảng chỉ có ý nghĩa phân hạng nhằm chia cặp cho vòng tứ kết, nếu không 1 trong 3 đội này bị loại sớm đều hết sức đáng tiếc.

Trần Thị Thanh Thúy chăm chỉ tập luyện chuẩn bị cùng đội Tây Ninh đấu đội Quân đội ẢNH: BĐLA

Ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, CLB Binh chủng Thông tin vô địch. Nòng cốt của đội bóng này như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Quỳnh Hương, sẽ khoác áo Quân đội tranh tài ở đại hội. Dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Phạm Văn Long, các cô gái Quân đội tự tin cho mục tiêu bảo vệ HCV.

Trong khi đó đội Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có dàn cầu thủ chất lượng như Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Bùi Thị Ánh Thảo. Đội bóng thủ đô còn có sự tăng cường 2 cầu thủ Bùi Hồng Nhung, Nguyễn Thị Kiều Oanh từ CLB Hóa chất Đức Giang - Lào Cai. Nhờ đó tạo nên đội hình có chiều sâu. Đội đương kim á quân quốc gia Hà Nội sẵn sàng làm nên chuyện tại đại hội lần này.

Đội bóng chuyền nữ Quân đội sẵn sàng cho hành trình bảo vệ HCV đại hội ẢNH: BCTT

Tham vọng không kém là CLB Tây Ninh khi có sự trở lại kịp lúc của ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy. Tại giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền quốc gia 2026, Thanh Thúy bận thi đấu tại Nhật Bản nên không góp mặt trong đội hình CLB VTV Bình Điền Long An. Tại đại hội lần này, Thanh Thúy cùng Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Trà My, Lan Vy hứa hẹn thi đấu bùng nổ, đạt thành tích cao hơn so với hạng ba ở giải quốc gia diễn ra vào tháng trước.

14 giờ hôm nay, Trần Thị Thanh Thúy cùng Tây Ninh sẽ chạm trán Quân đội ở trận ra quân tại bảng D. Trận đấu hứa hẹn cống hiến nhiều pha bóng chất lượng. Thanh Thúy là ngôi sao được chờ đợi tỏa sáng nhằm giúp Tây Ninh đòi lại món nợ để thua Quân đội 2 lần ở giải vô địch quốc gia năm nay.

Cũng trong hôm nay còn có 2 cặp đấu giữa Vĩnh Long với Quân đội lúc 16 giờ 30 (nam, bảng B), TP.HCM gặp Thanh Hóa lúc 19 giờ (nữ, bảng C).







