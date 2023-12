Thành viên Maroon 5 đi dạo ở Phú Quốc, háo hức trước thềm đêm nhạc

Một thành viên Maroon 5 dùng bữa ở khách sạn NHẬT THỊNH

Maroon 5 đang ở Phú Quốc chuẩn bị cho đại nhạc hội 8Wonder Winter Festival diễn ra vào tối 16.12. Những ngày qua, các thành viên trong ban nhạc được trông thấy thoải mái đi dạo, thưởng thức cà phê, dùng bữa sáng… trong khu khách sạn.

Mới đây, trên Instagram, Maroon 5 chia sẻ lại nhiều bài đăng của người hâm mộ, bày tỏ niềm háo hức trước thềm sự kiện sẽ diễn ra vài giờ tới. Động thái này của ban nhạc càng khiến fan mong chờ đêm diễn hơn.

Maroon 5 hứa hẹn mang đến những tiết mục âm nhạc ấn tượng tại đêm diễn tối 16.12 INSTAGRAM NV

Mạng xã hội của nhóm liên tục cập nhật về đêm diễn INSTAGRAM NV

Tin tức xoay quanh Maroon 5 biểu diễn tại đại nhạc hội 8Wonder Winter Festival (Vinpearl Phú Quốc) vào tối 16.12 thu hút nhiều sự quan tâm. Trước đó, ban tổ chức sự kiện từng gây tiếng vang với đêm diễn của Charlie Puth ở Vinpearl Nha Trang hôm 22.7.

Nói về việc liên tiếp mời Charlie Puth và Maroon 5 - hai ngôi sao đến từ Mỹ, đại diện ban tổ chức là ông Juergen Doerr chia sẻ: "Chúng tôi hướng vào thị trường toàn cầu chứ không phải riêng thị trường Mỹ. Chúng tôi không ưu tiên ngôi sao có quốc tịch nào cả, cũng không coi Charlie Puth và Maroon 5 là nghệ sĩ của Mỹ mà họ là nghệ sĩ tầm cỡ thế giới được nhiều người biết đến. Vì đang hướng đến vị trí một thương hiệu tầm cỡ khu vực và thế giới, nên chúng tôi cũng chọn hợp tác với những nghệ sĩ tầm cỡ tương tự".

Ông Juergen Doerr bày tỏ mong muốn quảng bá du lịch, văn hóa Phú Quốc và Việt Nam thông qua các đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế NHẬT THỊNH

Ban tổ chức làm việc với các nghệ sĩ quốc tế thông qua công ty tư vấn, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho mỗi đại nhạc hội. Với 8Wonder Winter Festival, ban tổ chức bắt tay vào chuẩn bị ngay sau khi đêm nhạc 8Wonder ở Nha Trang có Charlie Puth kết thúc.

Ngoài ra, ông Juergen Doerr tiết lộ ngay sau 8Wonder Winter Festival với màn trình diễn của Maroon 5, ban tổ chức sẽ nhanh chóng lên kế hoạch cho đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế tiếp theo diễn ra vào năm sau, cũng có sự tham gia của nghệ sĩ danh tiếng thế giới.

Đồng thời, ông Juergen Doerr khẳng định mục đích chủ yếu của việc tổ chức một sự kiện tầm cỡ quốc tế như 8Wonder Winter Festival là nhằm quảng bá hệ sinh thái địa điểm tổ chức, Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung. Không chỉ tuyên truyền về du lịch và văn hóa, ban tổ chức còn mong muốn chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ thế giới có nghệ sĩ quốc tế lẫn Việt Nam.

Maroon 5 trên đường đi tổng duyệt vào tối 15.12 NHẬT THỊNH

Maroon 5 đến Phú Quốc vào khuya 14.12. Nhóm tổng duyệt trong tối 15.12. Trên đường di chuyển từ sân khấu đến khách sạn, Maroon 5 được giới truyền thông và fan chào đón. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt này, nhóm tươi cười, thân thiện vẫy tay chào.

Ban nhạc sẽ biểu diễn trọn bộ 11 ca khúc hit phá kỷ lục của họ tại Phú Quốc. Màn trình diễn của Maroon 5 dự kiến dài 75 phút, bao gồm: This Love, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like You, Memories, Animals, Maps, She Will Be Loved. Bên cạnh Maroon 5, đại nhạc hội tầm cỡ này còn quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu của làng giải trí Việt như: Tóc Tiên, GreyD, JustaTee, Phương Ly, Double2T, DJ 2PILLZ…