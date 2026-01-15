Thay đổi logo để bắt nhịp xu thế nhận diện thương hiệu lữ hành quốc tế

Blue Sky Travel JSC quyết định thay đổi logo, từ tên đầy đủ sang đơn giản hóa để bắt nhịp với xu thế nhận diện thương hiệu quốc tế ẢNH: BTS

Công ty cổ phần Blue Sky Travel JSC tổ chức lễ công bố dự án tái định vị nhận diện thương hiệu của Blue Sky Travel JSC, được đánh dấu bằng việc ra mắt logo mới "bst" - biểu trưng cho một giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Logo mới sử dụng chữ viết tắt "bst", đại diện cho 3 chữ cái đầu của Blue Sky Travel, cũng là tên đầy đủ của logo cũ.

Buổi lễ diễn ra tại sự kiện tri ân khách hàng của công ty, với chủ đề "Bước vào kỷ nguyên mới của du lịch công vụ - Enter the New Era of Business Travel", vào tối 15.1 tại TP.HCM. Bà Nguyễn Háo Thanh Phi, Tổng giám đốc Blue Sky Travel JSC, chia sẻ: Thông qua việc ra mắt logo mới, Blue Sky Travel JSC chính thức khẳng định một hình ảnh thương hiệu được tái định vị toàn diện: Kế thừa nền tảng vững chắc của quá khứ, đồng thời sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - nơi công nghệ, chuẩn mực quốc tế và trải nghiệm khách hàng được tích hợp chặt chẽ để tạo nên những giải pháp quản lý lữ hành và quản lý điểm đến tối ưu, linh hoạt, bền vững cho khách hàng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Dịp này, Blue Sky Travel JSC chính thức ra mắt nền tảng Online Booking Tool (OBT) - BST powered by Trip.Biz, một giải pháp công nghệ toàn diện được phát triển dành riêng cho nhu cầu Quản lý lữ hành doanh nghiệp (Business Travel Management) trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa mạnh mẽ.

Blue Sky Travel JSC chính thức ra mắt nền tảng Online Booking Tool ẢNH: MAI KHANH

Nền tảng Online Booking Tool được xây dựng theo mô hình One-stop solution, cho phép doanh nghiệp quản lý trọn vẹn vòng đời hành trình công tác - từ tìm kiếm, đặt dịch vụ, phê duyệt, quản lý ngân sách, theo dõi hành trình, đến báo cáo và phân tích dữ liệu - trên một hệ thống duy nhất, xuyên suốt và đồng bộ.

Với khả năng tích hợp đa nền tảng, hệ thống OBT cung cấp hệ sinh thái dịch vụ phong phú bao gồm vé máy bay nội địa và quốc tế, khách sạn, dịch vụ mặt đất, hỗ trợ visa, bảo hiểm du lịch và các dịch vụ bổ trợ khác, đáp ứng nhu cầu di chuyển phức tạp của các tập đoàn và doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động tại nhiều thị trường khác nhau.

Một trong những ưu điểm nổi bật của nền tảng là khả năng chuẩn hóa quy trình quản lý công tác theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn duy trì tính linh hoạt cao để xử lý các tình huống nghiệp vụ phức tạp, thay đổi gấp hoặc các yêu cầu đặc thù phát sinh trong quá trình di chuyển. Hệ thống cho phép thiết lập và kiểm soát chính sách công tác (travel policy) của từng doanh nghiệp, từ đó giúp tối ưu chi phí, nâng cao tính minh bạch và tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro.

Một điểm nhấn quan trọng khác là yếu tố phát triển bền vững. BST OBT tích hợp các lựa chọn "xanh" ngay tại thời điểm đặt dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi và quản lý mục tiêu giảm phát thải, phù hợp với chiến lược ESG và định hướng phát triển bền vững trong dài hạn.

Đặc biệt, khác biệt cốt lõi của nền tảng không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở mô hình vận hành kết hợp giữa hệ thống số hóa và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Blue Sky Travel JSC. Doanh nghiệp được hỗ trợ 24/7 bởi các chuyên gia quản lý lữ hành, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, theo dõi hành trình của từng nhân sự và chủ động ứng phó với các rủi ro hoặc gián đoạn phát sinh.

Được thành lập từ năm 2002, Blue Sky Travel JSC hiện là đối của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời luôn nằm trong nhóm Top Agent của các hãng hàng không và chuỗi khách sạn quốc tế - nội địa cao cấp hoạt động tại Việt Nam.