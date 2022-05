Thầy giáo Đỗ Đức Anh: Bất ngờ vì bài tập về nhà lại gây 'bão mạng'

Bài tập về nhà gồm 6 câu hỏi mà thầy Đỗ Đức Anh mong muốn học sinh của mình hãy tận hưởng mùa hè, trau dồi ngoại ngữ, mở lòng với bố mẹ, đón nhận những giông bão cuộc đời một cách nhẹ nhàng...

Thầy Đỗ Đức Anh còn nhắn nhủ đến học sinh “phải luôn tử tế và hạnh phúc”.

Mình cũng rất bất ngờ!

Bài tập về nhà của thầy là nguồn động lực lớn không chỉ cho học sinh, mà thời gian gần đây, một lần nữa nó còn nhận được sự quan tâm lớn của thầy cô giáo và phụ huynh. Vậy thầy nghĩ sao về điều này?

Thật ra bài tập về nhà đó thì mình ra từ rất là lâu rồi, mấy năm trôi qua rồi. Nhưng mà hôm nay nó vẫn chạm đến trái tim và cảm xúc của rất là nhiều người và lại một lần nữa lan tỏa trên mạng xã hội, mình cũng thấy rất là bất ngờ.

Câu chuyện ra bài tập đó cũng bắt nguồn từ một cách rất là chân thật của mình thôi. Bởi vì đây là thời điểm cuối năm học. Sau một năm mình chủ nhiệm các bạn học sinh thì các bạn ấy có rất nhiều lưu luyến, bản thân mình cũng cảm thấy các bạn ấy rất là đáng yêu và mình muốn truyền đến cho các bạn ấy một chút những cái xúc cảm của chính mình. Cũng như mình muốn để cho ba mẹ các bạn và các bạn có sự hiểu nhau, có sự gắn kết cũng như các bạn có một mùa hè trải nghiệm thực sự vui vẻ để có thanh xuân rực rỡ.

Phải chăng phương pháp giáo dục của thầy được thể hiện trong bài tập về nhà hướng đến là dạy cho học sinh trở nên hạnh phúc hơn là kết quả học tập?

Chúng ta vẫn hay nói với nhau câu khẩu hiệu rất quen thuộc trong giáo dục là “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Nhưng mà thật sự các em đã vui chưa, đã hạnh phúc khi đến trường hay chưa thì chúng ta thật sự chưa đi vào bản chất của nó. Những áp lực của việc học, những khó khăn trong quá trình các bạn thi cử, những nặng nề của các bạn trẻ giống như một cây non chịu áp lực quá lớn và có những giông bão quá to thì cây non nó sẽ gãy đổ. Mình cảm thấy các bạn ấy có rất nhiều vấn đề trong việc học.

Đôi khi chúng ta truyền thụ kiến thức bị đặt quá cao, rồi những cảm xúc của các bạn lại không được quan tâm một cách đúng mức và sự hạnh phúc của học sinh khi đến trường chưa phải là vấn đề chúng ta thật sự đã làm được cho các bạn ấy. Điều mình mong cầu trong việc đi dạy của mình thật sự không phải là học sinh của mình sẽ giỏi hay là điểm thi sẽ cao. Tất nhiên là mình cũng sẽ mong điều đấy nhưng đây không phải là tất cả.

Mình mong rằng các bạn ấy sẽ có những ký ức đẹp khi các bạn rời trường THPT, các bạn bước vào đời có những điều dịu dàng bé nhỏ mang theo trong tim trong suốt hành trình cuộc sống. Mỗi lúc thấy trên cuộc đời này khó khăn quá, cuộc sống này có nhiều vất vả quá các bạn sẽ nhớ về những điều dịu dàng nho nhỏ như thế để vững bước trong cuộc sống của mình.

Tạo niềm vui cho người khác

Trở nên nổi tiếng với bài tập về nhà này, thầy có cảm thấy áp lực trước những sự kỳ vọng của phụ huynh và học sinh với mình không?





Thật ra mình trở nên nổi tiếng hơn sau bài tập về nhà đó, được mọi người biết đến nhiều hơn, được học sinh cả nước biết đến nhiều hơn, cũng được phụ huynh yêu quý mình hơn. Mình nhận được rất nhiều tình cảm của tất cả mọi người. Và thật sự đối với mình, một người giáo viên trẻ, thì đấy là một món quà vô giá.

Nổi tiếng là một chuyện nhưng mình sẽ tiếp tục với công việc của mình. Bởi vì công việc chính của việc dạy học, nhất là dạy văn thì mình có tâm niệm "dạy văn không phải là rót đầy mà là thắp lên một ngọn lửa". Khi được nhiều người biết đến thì cũng sẽ bị mọi người soi xét nhiều hơn, theo dõi mình sẽ làm cái gì trong những năm tiếp theo, mình sẽ làm những điều gì để truyền cảm hứng. Tức là mọi người sẽ chờ đợi ở mình nhiều hơn và cũng vô tình như vậy thì người ta cũng trao cho mình cái sự kỳ vọng ấy.

Đôi khi mình phải cố gắng nhiều hơn để đáp ứng được sự kỳ vọng của phụ huynh của học sinh và của tất cả mọi người. Thật ra mình không cố gắng để trở thành một ai đó, hay là làm một điều gì cao cả nhưng mình thấy rằng mình có một trách nhiệm lớn lao hơn là việc chỉ dừng lại ở việc lên lớp hoàn thành bài giảng của mình. Mình còn có một mong muốn nữa đó là truyền được những câu chuyện đẹp, những xúc cảm đẹp, những tình yêu văn chương đến với tất cả mọi người cũng như truyền những niềm vui bé nhỏ đó cho nhiều người khác chứ không phải chỉ là học trò của mình.

Những dự định để hiện thực hóa những mong muốn này của thầy trong tương lai là gì, thưa thầy?

Mình có khá là nhiều dự án. Những dự án này không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức văn chương, giúp các bạn thi tốt mà còn là giúp các bạn học văn để các bạn có thể biết cách để sống. Mình có một dự án mang tên là “Học văn từ cuộc sống” và mình cũng làm rất nhiều mùa để cho các bạn có được cái nhìn về cuộc sống chân thực.

Mình còn có một dự án bản thân rất thích là dự án "Có thư trên bậu cửa". Với dự án này, nếu mọi năm không có dịch bệnh Covid thì mình vẫn hay dẫn học trò ra ngoài. Các bạn sẽ viết những bức thư cho những người lạ, những người đang làm những công việc bình thường hằng ngày, những công việc mang đến những giá trị cho xã hội, cho gia đình họ và thậm chí là cho bản thân họ có những câu chuyện đẹp. Các bạn viết những bức thư để cảm ơn họ hoặc là truyền cho họ chút niềm vui trong công việc hằng ngày.

Tức là mình không chỉ là người đi nhận niềm vui mà mình còn là người tạo niềm vui cho người khác. Để một sớm mai những người đó mở cánh cửa nhà thì sẽ thấy một bức thư truyền cho họ chút niềm vui bé nhỏ.

Những dự án đó mình vẫn đang tiếp tục làm và mình cũng đang có một ý tưởng cho năm học sau. Đó là mình không phải dạy viết văn để làm đầy giấy thi hay là làm đầy những cuốn tập. Mình còn những dự án ấp ủ trong năm sau và hi vọng là sẽ truyền tải được những điều tích cực, viết văn để chữa lành.