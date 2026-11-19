Thầy Phạm Thành Nghĩa, giáo viên môn giáo dục kinh tế và pháp luật, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn, được tuyên dương là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp T.Ư năm 2026.

Với thầy Nghĩa, một giờ dạy thành công không chỉ nằm ở lượng kiến thức học sinh tiếp nhận, mà còn ở những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của các em sau mỗi bài học.

Thầy Phạm Thành Nghĩa được tuyên dương là “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp T.Ư năm 2026 ẢNH: NVCC

Gắn bó với công tác giảng dạy và phong trào thanh niên, thầy chọn cho mình cách tiếp cận học trò bằng sự gần gũi, cởi mở nhưng không thiếu nguyên tắc. "Tôi chọn cách lắng nghe, đồng hành cùng các em như một người anh lớn. Chính sự tin tưởng và ánh mắt hào hứng của học trò đã giữ chân tôi trọn vẹn với nghề", thầy chia sẻ.

Trong giảng dạy, thầy không muốn học sinh chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều hay ghi nhớ máy móc những nội dung trong sách giáo khoa. Trước mỗi bài học, thầy giao nhiệm vụ thông qua các nền tảng số để học sinh tự tìm hiểu, sau đó trình bày, thuyết trình và phản biện theo nhóm khi đến lớp. Những tình huống pháp luật, vấn đề kinh tế trong đời sống cũng được đưa vào bài giảng bằng video ngắn, trò chơi tương tác, giúp học sinh nhận diện các hành vi đúng, sai và tự đưa ra quan điểm.

"Khi được trao quyền tự khám phá và liên hệ trực tiếp với cuộc sống của chính mình, học sinh không còn học thuộc lòng máy móc mà hình thành tư duy độc lập và có ý thức trách nhiệm hơn", thầy Nghĩa nói.

Trong quá trình đổi mới phương pháp, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) được thầy Nghĩa xem là những trợ lý hỗ trợ công việc. Thầy Nghĩa ứng dụng AI để thiết kế học liệu số, xây dựng tình huống pháp lý, trò chơi tương tác phục vụ giảng dạy. Trong hoạt động Đoàn, các nền tảng trực tuyến được sử dụng để quản lý đoàn viên, điều hành phong trào và kết nối với học sinh.

"Trong thời đại công nghệ và trước bối cảnh AI phát triển, tôi hướng dẫn học sinh cách đặt câu hỏi thông minh cho AI, biết chọn lọc nguồn tin và luôn đặt trải nghiệm thực tế, sự tương tác trực tiếp giữa người với người làm nền tảng. Khi có bản lĩnh và kiến thức vững, công nghệ sẽ trở thành đòn bẩy chứ không phải rào cản", thầy chia sẻ.

Ngoài giờ dạy, dấu ấn của thầy Phạm Thành Nghĩa còn gắn với những hoạt động Đoàn. Thầy quan niệm phong trào thanh niên chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ nhu cầu của học sinh, tạo cơ hội để các em trải nghiệm và giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống.

Thầy Nghĩa cho rằng một nhà giáo trẻ muốn tạo được ảnh hưởng tích cực đến học sinh trước hết phải có chuyên môn vững vàng, tư duy đổi mới, sự thấu cảm và tinh thần dấn thân. Bởi học trò không chỉ nghe những điều thầy cô nói mà còn quan sát cách thầy cô sống, làm việc và cống hiến mỗi ngày.

Ông Lê Chấn Thi, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, nhận xét: "Thầy Nghĩa là giáo viên trẻ có sự am hiểu về công nghệ thông tin, luôn yêu nghề và nhiệt huyết với cả công tác giảng dạy lẫn hoạt động Đoàn. Nhờ khả năng ứng dụng công nghệ và tinh thần đổi mới, các tiết học của thầy luôn tạo được sự hứng thú, thu hút học sinh tham gia. Trong công tác Đoàn, thầy cũng có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới phương thức tổ chức, qua đó tập hợp và phát huy sức trẻ của học sinh".