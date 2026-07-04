Thấy nhiều người trúng số nên mua thử, nữ công nhân TP.HCM trúng độc đắc 4 tỉ

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ sau khi đổi thưởng 9 tờ vé trúng độc đắc và an ủi hơn 6,3 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Anh Lê Du đổi thưởng hơn 6,3 tỉ đồng cho 3 khách trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 7 đài Đồng Nai ẢNH: NVCC

Cụ thể, trong 9 tờ vé số trúng thưởng có 3 tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 6 tỉ đồng và 7 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 350 triệu đồng. Những tờ vé trúng độc đắc có dãy số may mắn 986546 trúng xổ số Đồng Nai ngày 1 tháng 7. Trong khi đó, những tờ vé trúng giải an ủi có dãy số 686546.

"3 khách trúng 9 vé trên, trong đó, có 1 khách trúng 2 tờ độc đắc, 1 khách trúng 1 tờ độc đắc, khách còn lại trúng hết các vé an ủi. Người trúng 2 tờ độc đắc được đại lý chúng tôi tới nhà đổi thưởng. Chị này làm công nhân, nhà cũng không khá giả. Chị kể thấy nhiều người trúng số nên mua thử cầu may, bất ngờ trúng 4 tỉ đồng", anh Lê Du kể lại.

Anh tiết lộ nữ công nhân may mắn đã nhận 1 tỉ đồng tiền mặt, còn lại nhận chuyển khoản. Hình ảnh những tờ vé số được anh đổi thưởng cũng được dân mạng chia sẻ ào ạt cùng lời chúc mừng chủ nhân.

Trước đó, đại lý vé số Rồng Vàng ở phường Tân Uyên, TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 35 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam đài Vũng Tàu. Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 43509, trúng xổ số Vũng Tàu ngày 30 tháng 6. Mỗi vé trị giá 30 triệu đồng, tổng trị giá của 35 tờ vé là hơn 1 tỉ đồng.

"35 vé giải nhất này do 3 khách mua trúng, 2 người mỗi người trúng 16 tờ, người còn lại trúng 3 tờ. Sau khi có kết quả xổ số, khách đã rất vui tới đại lý đổi thưởng, nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản", đại lý tiết lộ.