Thế giới biến động, sự ổn định là lợi thế của du lịch Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Phát triển thị trường - Công ty cổ phần Vinpearl khẳng định hệ thống nghỉ dưỡng, lưu trú lớn nhất cả nước hiện nay sẽ không tăng giá để chia sẻ và khuyến khích khách hàng du lịch ẢNH: NHẬT THỊNH

Du lịch nội địa là bệ đỡ trong khủng hoảng thế giới

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Hải, nhìn nhận tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, ngành du lịch toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu tác động bởi giá xăng, chi phí hàng không tăng; kết nối đường bay bị ảnh hưởng và tâm lý chi tiêu của du khách thận trọng hơn. Cụ thể, khi giá vé máy bay tăng lên, nhất là ở các đường bay dài từ châu Âu, Nga/CIS, chi phí tiếp cận điểm đến tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chi tiêu và quyết định du lịch của nhóm khách trung - dài hạn. Việc điều chỉnh một số đường bay quốc tế do yếu tố địa chính trị, đặc biệt khi Trung Đông là cầu nối trung chuyển giữa châu Âu và châu Á, dẫn đến nhiều chuyến bay phải đổi lộ trình, thời gian bay kéo dài, chi phí vận hành tăng, từ đó tác động đến kế hoạch di chuyển của một số nhóm khách, đặc biệt là MICE và tour cao cấp.

Khi lịch trình bay thay đổi, thời gian bay kéo dài hơn, tâm lý chi tiêu của du khách trở nên thận trọng hơn. Du khách có xu hướng rút ngắn thời gian lưu trú, lựa chọn điểm đến gần hơn, đặt dịch vụ sát ngày hoặc săn các gói combo tiết kiệm, thậm chí trì hoãn kế hoạch du lịch. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hải nhìn nhận, bên cạnh những thách thức nói trên cũng có những cơ hội nhất định cho du lịch Việt Nam, bởi Việt Nam có lợi thế là điểm đến an toàn, ổn định, phù hợp với xu hướng dịch chuyển của du khách trong giai đoạn nhiều biến động. Bên cạnh đó, khi chi phí bay đường dài tăng, các thị trường gần như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á sẽ càng có dư địa tăng trưởng tốt hơn. Đồng thời, du lịch nội địa tiếp tục là "bệ đỡ" quan trọng giúp duy trì dòng khách và ổn định hoạt động của toàn ngành.

Ông Nguyễn Văn Hải cho biết, xu hướng hiện nay của du khách là luôn muốn tối đa hóa giá trị trong một hành trình. Đây cũng là lợi thế của các hệ sinh thái du lịch tích hợp như Vinpearl. "Do đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh mô hình "All-in-one destination", nơi du khách có thể sử dụng đồng thời các dịch vụ lưu trú, vui chơi, ẩm thực, mua sắm, giải trí, wellness và golf trong cùng một điểm đến. Với hệ sinh thái này, chúng tôi vừa có thể gia tăng trải nghiệm cho khách, vừa góp phần giữ chi phí kỳ nghỉ ở mức hợp lý hơn so với việc di chuyển qua nhiều điểm, qua đó hỗ trợ duy trì sức cầu của thị trường trong bối cảnh chi phí đi lại tăng", ông Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh.

Tăng cường quảng bá Việt Nam là điểm đến "All-in-one"

Xu hướng hiện nay của du khách là luôn muốn tối đa hóa giá trị trong một hành trình ẢNH: NVCC

Quan trọng nhất, đại diện Vinpearl khẳng định: "Trong bối cảnh chi phí đầu vào có nhiều biến động, Vinpearl xác định mục tiêu xuyên suốt là duy trì sức cạnh tranh của điểm đến thông qua tối ưu giá trị trải nghiệm cùng mức giá hợp lý tới khách hàng. Ở thời điểm hiện tại, Vinpearl không có chủ trương điều chỉnh tăng giá, chúng tôi giữ nguyên mức giá như cũ, nhằm đồng hành và chia sẻ với khách hàng. Song song với đó, Vinpearl tiếp tục phát triển các gói combo tích hợp lưu trú - vui chơi - ẩm thực - giải trí, cũng như các sản phẩm All-inclusive, đặc biệt phù hợp với khách gia đình và khách quốc tế, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận một kỳ nghỉ trọn vẹn với chi phí tối ưu hơn. Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không, đối tác lữ hành và các nền tảng OTA để xây dựng các sản phẩm trọn gói có tính cạnh tranh cao".

Kiến nghị những giải pháp hỗ trợ cho ngành hàng không và du lịch trong bối cảnh thị trường biến động, ông Nguyễn Văn Hải đề xuất những giải pháp cụ thể gồm: Đối với lĩnh vực hàng không là đầu vào then chốt của du lịch, cần tiếp tục tạo điều kiện để các hãng tối ưu chi phí vận hành, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa mạng bay quốc tế, nhất là các đường bay ngắn trong khu vực và các đường bay thẳng tới các thị trường trọng điểm. Giải pháp này sẽ giúp giảm áp lực chi phí tiếp cận điểm đến và hỗ trợ giữ giá dịch vụ du lịch ở ngưỡng hợp lý hơn. Về thị trường, cần tiếp tục phát huy theo hướng linh hoạt, thuận tiện hơn và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường tiềm năng, Việt Nam sẽ có thêm dư địa đa dạng hóa nguồn khách và duy trì sự tăng trưởng bền vững.

"Đối với xúc tiến và kích cầu du lịch, từ thực tiễn vận hành, chúng tôi nhận thấy việc tăng cường cơ chế đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp sẽ rất quan trọng. Khi Việt Nam được định vị mạnh hơn như một điểm đến "All-in-one" - hội tụ nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa, ẩm thực, mua sắm và chăm sóc sức khỏe - sức cạnh tranh của điểm đến sẽ được nâng lên không chỉ bằng giá, mà bằng tổng giá trị trải nghiệm", ông Nguyễn Văn Hải nói.

Về dài hạn, đại diện Vinpearl khẳng định hoàn toàn tin tưởng du lịch Việt Nam có thể vượt qua giai đoạn biến động hiện nay, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và hướng tới các mục tiêu phát triển trong năm 2026. Các chính sách hiện nay của Chính phủ là tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao kết nối điểm đến, đa dạng hóa phương thức tiếp cận, khuyến khích chuyển đổi năng lượng trong hàng không và vận tải, cũng như thúc đẩy các mô hình du lịch tích hợp sẽ giúp ngành du lịch nâng cao nội lực. Đây cũng là hướng đi quan trọng để duy trì tăng trưởng du lịch nhưng không đẩy mặt bằng giá lên quá cao so với khả năng chi trả của khách hàng.



