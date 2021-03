Có vắc xin, du học sinh Việt tại Mỹ vẫn còn trắc trở

Quen với nếp sinh hoạt mùa dịch Thời gian qua, việc sinh hoạt của tôi cũng hạn chế, hầu như chỉ ở nhà, dù hàng quán đã mở cửa ăn tại chỗ và các siêu thị hoạt động bình thường, nhưng với chiếc khẩu trang, việc giao tiếp và gặp gỡ bạn bè khá khó khăn. Bang Kansas cho biết đang có ý định dỡ các hạn chế như đeo khẩu trang, khoảng cách an toàn vào tháng 4, nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, do vắc xin vẫn chưa được triển khai đến toàn bộ người dân. Dù vậy, tôi cũng đã làm quen với nếp sinh hoạt này, thậm chí thời gian trước còn đi du lịch đến một số bang khác như Utah hay Colorado, nhưng vẫn tuân thủ các quy định về an toàn. Bang tôi cũng có quy định khi quay trở lại bang phải tự cách ly tại gia 14 ngày. Trong bối cảnh đợt nghỉ đông được kéo dài và học kỳ này không có kỳ nghỉ xuân, quy định này nhằm hạn chế việc SV rời bang và quay trở lại với khả năng nhiễm Covid-19 cao. Hơn nửa năm sống ở đây tôi đã nhiều lần nhận được các gói cứu trợ Covid-19 cả từ trường, cộng đồng và chính phủ. Đặc biệt từ tháng 11.2020, mỗi tháng chúng tôi đều nhận được thông báo đến các điểm phát lương thực theo chương trình Farmers to Families của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Trong gói lương thực gồm rau củ, trứng, sữa và thịt. Diệp Uyên (Từ bang Kansas, Mỹ) Tôi bắt đầu chương trình học thạc sĩ tại ĐH bang Kansas (Mỹ) vào tháng 7.2020, tham gia trợ giảng 2 lớp và học 2 lớp đều trực tiếp, một số buổi trực tuyến theo nguyện vọng của một vài bạn trong lớp. Ví dụ bạn phải cách ly tại nhà vì từng tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Trường tôi vẫn áp dụng việc đeo khẩu trang 24/7, cách nhau 6 feet (khoảng 2 m), và trang bị các dụng cụ khử khuẩn xung quanh khuôn viên trường.