Độc hại ngành tái chế lốp xe

Anh, Ý và Mỹ là các nước xuất khẩu nhiều nhất, trong khi Ấn Độ là nước nhập khẩu hàng đầu. Năm 2018, Ấn Độ nhập từ Anh 263.000 tấn lốp xe cũ, chiếm 13% tổng giao dịch mặt hàng này trên toàn cầu.

Theo Reuters, các công ty tái chế ở Ấn Độ hay Malaysia nhập khẩu lốp xe cũ với giá 1.500 - 2.500 USD/container (34 - 57 triệu đồng), trong đó 75% là chi phí vận chuyển. Lốp xe cũ có thể được tái chế làm sản phẩm an toàn giao thông , đường sá, sân thể thao hoặc dùng để đốt lò sản xuất xi măng, gạch. Tuy nhiên, đa số được nhiệt phân để biến lốp xe thành dầu, muội than (dùng sản xuất lốp xe, làm màu công nghiệp) và phế liệu. Với mỗi container lốp xe cũ, cơ sở tái chế có thể thu về 2.500 USD tiền dầu, 300 USD phế liệu và 200 USD muội than. Như vậy, lợi nhuận là 500 - 1.500 USD/container.