Du học sinh Việt gặp khó khi muốn làm việc tại Nhật

Doanh nghiệp Nhật thu hút nhân tài người Việt Theo trang OpenGov, Bộ Thông tin và Truyền thông Nhật Bản vừa ra thông cáo cho hay lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) của nước này đang phát triển tốt nhưng thiếu nhân sự và sẵn sàng tuyển dụng lao động Việt. Hiệp hội Công nghệ thông tin Nhật (JISA) cho biết các công ty Nhật thiếu khoảng 781.000 kỹ sư IT nên 80% công ty sẵn sàng tuyển lao động nước ngoài, trong khi 95% sẵn sàng tuyển lao động Việt,nhất là các doanh nghiệp vốn FDI của Nhật đang hoạt động tại Việt Nam. Theo JISA, thị trường IT Nhật trị giá 460 tỉ USD (10,6 triệu tỉ đồng), trong đó chỉ riêng mảng phần mềm là 130 tỉ USD.