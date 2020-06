Johnson & Johnson được giảm mức bồi thường cho những phụ nữ bị ung thư

Hãng Reuters ngày 24.6 đưa tin tòa án tại bang Missouri (Mỹ) bác bỏ đơn kháng cáo của Johnson & Johnson về việc hủy bản án buộc hãng bồi thường cho các phụ nữ liên quan đến cáo buộc một số sản phẩm gây ung thư buồng trứng

Trước đó vào tháng 7.2018, tòa án tại Missouri quyết định buộc Johnson & Johnson bồi thường tổng cộng 4,69 tỉ USD (108.443 tỉ đồng) cho 22 phụ nữ và gia đình của họ.

Phán quyết mới nhất giảm số tiền bồi thường xuống còn 2,12 tỉ USD, sau khi sửa đổi một phần bản án năm 2018 và bác bỏ cáo buộc của một số đương đơn

Song song đó, tòa cho rằng một số đương đơn đã chứng minh được Johnson & Johnson cùng một đơn vị trực thuộc đã che giấu suốt nhiều thập niên về việc sản phẩm có bột talc chứa a-mi-ăng, “làm việc không mệt mỏi” để đảm bảo các xét nghiệm không phát hiện ra a-mi-ăng trong các mẫu bột talc, và xuất bản các bài báo nhằm xem nhẹ tác hại của bột talc.

Johnson & Johnson cho biết sẽ kháng cáo đối với bản án mới nhất. "Chúng tôi tin rằng đây là một phiên xét xử có sai sót cơ bản, đề cập đến các trình bày sai sót. Chúng tôi thông cảm sâu sắc với bất cứ ai bị ung thư, và đây là lý do tại sao sự thật lại rất quan trọng. Chúng tôi tin rằng bột talc là an toàn, không chứa a-mi-ăng và không gây ung thư", theo phát ngôn viên Kim Montagnino của hãng.

Hồi tháng 5, Johnson & Johnson thông báo ngưng bán phấn rôm trẻ em Johnson’s Baby Powder với thành phần bột talc tại Mỹ và Canada sau khi “đánh giá lại toàn cảnh liên quan đến Covid-19 ”.

Hãng cho biết nhu cầu về sản phẩm này tại Bắc Mỹ giảm chủ yếu do thay đổi thói quen tiêu dùng và do thông tin sai lệch về độ an toàn của sản phẩm cũng như các vụ kiện.