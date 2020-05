Lo ngại giá thuốc cản trở điều trị Covid-19

WHO nhắm 7 - 8 vắc xin tiềm năng Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua cho biết có hơn 100 cuộc nghiên cứu phát triển vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn cầu nhưng trong đó có 7 - 8 ứng cử viên hàng đầu, theo AP. “Chúng tôi đang tập trung vào một vài ứng viên có thể mang lại kết quả tốt hơn, đồng thời thúc đẩy các ứng viên tiềm năng khác”, ông Tedros thông báo. Trước đó, ông Tedros dự tính phải cần 12 - 18 tháng mới phát triển được vắc xin nhưng hôm qua cho hay tiến trình này đã được đẩy nhanh nhờ khoản cam kết đóng góp 8 tỉ USD của lãnh đạo 40 quốc gia, tổ chức và ngân hàng hồi tuần trước. Tuy vậy, lãnh đạo WHO cho rằng cần có thêm kinh phí để đẩy nhanh việc phát triển vắc xin và quan trọng hơn là sản xuất đủ số lượng cho người dân toàn cầu. Hồi tuần trước, Hãng công nghệ sinh học Moderna trở thành công ty đầu tiên ở Mỹ được cấp phép thử nghiệm vắc xin mRNA-1273 giai đoạn 2. Hãng Pfizer (Mỹ) trong tuần trước cũng bắt đầu thử nghiệm vắc xin BNT126 trên người ở giai đoạn 1. Trong khi đó, Viện Jenner tại ĐH Oxford (Anh) dự tính thử nghiệm một loại vắc xin trên hơn 6.000 người vào cuối tháng 5. Nếu hiệu quả và an toàn, hàng triệu liều có thể được cung cấp vào mùa thu. Theo tờ USA Today, để được cấp phép lưu hành, vắc xin phải trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm để đánh giá độ hiệu quả, độ an toàn và những phản ứng phụ. Số người được tiêm thử tăng dần sau mỗi giai đoạn. Vi Trân