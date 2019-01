Ngoại trưởng Mỹ lạc quan trước hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

tin liên quan Phát hiện địa điểm nghi là căn cứ tên lửa bí mật của Triều Tiên Hãng Yonhap ngày 23.1 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng về kết quả của cuộc gặp Hãng Yonhap ngày 23.1 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

“Tôi tin rằng vào cuối tháng 2 chúng tôi sẽ có thêm dấu ấn tốt đẹp trong tiến trình”, ông Pompeo phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

Theo ông, chuyến thăm của đặc sứ Triều Tiên Kim Yong-chol đến Washington vào tuần rồi là một bước tiến mới trong quá trình đàm phán.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun cùng ông Kim đã thảo luận “một số vấn đề phức tạp nhằm đạt được những gì hai lãnh đạo đạ đưa ra vào tháng 6.2018 ở Singapore”, ông Pompeo nói.

Ông Biegun cũng đã bay đến Thụy Điển để trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui on về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Ông Pompeo cho rằng đây lại là một bước tiến nữa dù còn nhiều việc phải làm.

Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ sự lạc quan về “những điều tốt đẹp” đã được thực hiện, trong đó có việc Triều Tiên dừng thử tên lửa và hạt nhân từ cuối năm 2017.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 22.1 đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với 4 tổ chức nhân đạo về hoạt động ở Triều Tiên, bao gồm UNICEF, Quỹ Eugene Bell cùng các tổ chức Christian Friends of Korea và First Steps Health Society.

Theo đó, các tổ chức này có thể chuyển hàng đến Triều Tiên theo các chương trình nhân đạo, trong đó có thuốc chống viêm phổi và sốt rét. Bên cạnh đó, UNICEF sẽ được chuyển máy vi tính và ti vi cho các bệnh viện cùng 9 xe cấp cứu trị giá 205.740 USD (4,77 tỉ đồng).