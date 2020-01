Người Việt giữa thảm họa cháy rừng ở Úc

Diện tích cháy đến nay đã mở rộng lên gần 8 triệu ha New Zealand cũng ứng phó cháy rừng Nhiều động vật tháo chạy khỏi đám cháy rừng Ảnh: Reuters Hôm qua 6.1, nhà chức trách Úc vẫn tiếp tục nỗ lực kiểm soát đợt cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành tại nhiều bang trong nhiều ngày qua. Khói bụi từ các đám cháy gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề tại các thành phố lớn, trong đó thủ đô Canberra có mức độ ô nhiễm cao hơn cả những thành phố ô nhiễm nhất thế giới tại Ấn Độ hay Trung Quốc . Theo tờ The Daily Telegraph, chỉ số chất lượng không khí tại trung tâm Canberra đo được vào sáng 6.1 là 1.400 trong khi ở New Delhi chỉ là 266 còn Bắc Kinh là 152. Chỉ số từ 200 trở lên bị coi là độc hại. Cục Khí tượng Úc dự báo khói bụi và tình trạng không khí độc hại tại Canberra sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Hiện còn khoảng 200 đám cháy vẫn tiếp tục tại nhiều nơi trong khi diện tích khu vực bị cháy từ tháng 9.2019 đến nay đã mở rộng lên gần 8 triệu ha (80.000 km2), gần tương đương 1/4 tổng diện tích đất liền và hải đảo của Việt Nam. Tính đến ngày 6.1, ít nhất 24 người thiệt mạng, hơn 1.800 ngôi nhà bị thiêu hủy và 2 người mất tích. Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 6.1 cam kết chi ngân sách 2 tỉ AUD trong 2 năm tới để khắc phục hậu quả từ cháy rừng. Trong khi đó, hơn 25 triệu AUD đã được gây quỹ nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hỏa, theo AFP. * Lực lượng cứu hỏa New Zealand ngày 6.1 nỗ lực dập tắt cháy rừng ở phía bắc TP.Napier trên Đảo Bắc của nước này. Đám cháy lan rộng ra khoảng 140 ha rừng, theo trang Stuff. Giới chức địa phương cho biết một đám cháy lớn bùng phát ngày 6.1 do công tác làm rừng và lan nhanh do gió thổi mạnh. Giới hữu trách đã điều 65 lính cứu hỏa, 2 máy bay và 6 trực thăng đến hiện trường tham gia nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, thời tiết khô hanh và gió thổi mạnh đã cản trở công tác khống chế đám cháy rừng của lực lượng cứu hỏa. Vi Trân - Châu Yên