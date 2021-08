Nhiều tay súng Taliban chuyển từ AK-47 sang súng trường Mỹ

Súng AK-47 và các phiên bản từ lâu đã là mẫu súng trường tấn công ưa chuộng của các nhóm nổi dậy nhờ thiết kế khỏe mạnh, nhưng một số tay súng Taliban đang thay bằng các súng của Mỹ sau khi chính phủ Afghanistan sụp đổ

Các hình ảnh do Taliban đưa ra trên Twitter và nhiều nơi khác cho thấy các thành viên lực lượng này mang những khẩu M4 và M16 do quân đội Afghanistan vứt lại. Các hình ảnh khác cho thấy Taliban lấy những xe do chính phủ bỏ lại.

Các mẫu súng trên của Mỹ chính xác và có tầm bắn xa hơn AK-47, nhưng chỉ có vậy cũng không gia tăng đáng kể năng lực trên chiến trường. “Một số khí tài có thể tiện dụng nếu nhìn có vẻ đe dọa đối phương. Họ đã làm khá tốt với những gì sẵn có”, theo chuyên gia Grant Newsham, một đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ về hưu.

Các tay súng Taliban và người dân trên một xe quân sự của quân đội Afghanistan Ảnh: AFP

Tuy nhiên, hình ảnh các vũ khí Mỹ trong tay Taliban, sau khi chiến thắng Quân đội Quốc gia Afghanistan được Mỹ hỗ trợ hàng chục tỉ USD, lại có ý nghĩa lớn về mặt tuyên truyền cho Taliban.

Nhiều khẩu AK-47 ở Afghanistan là hàng nhái, nhưng một số được để lại từ 10 năm Liên Xô kiểm soát, kết thúc vào năm 1989.

Vũ khí Mỹ có thể sẽ được Taliban dùng trong thời gian dài do nguồn cung đạn dược phong phú. Loạn đạn 5,56 mm còn được bán cho nhiều người dân sở hữu súng ở Mỹ.