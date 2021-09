Nhóm Bộ tứ kim cương cam kết gì trong lần gặp trực tiếp đầu tiên?

Theo thông báo từ Nhà Trắng, các nhà lãnh đạo đã đưa ra nhiều sáng kiến để gia tăng hợp tác tại khu vực Indo-Pacific (Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương) trong các lĩnh vực: Covid-19 và y tế toàn cầu, hạ tầng, khí hậu, giáo dục, công nghệ , an ninh mạng và không gian.

Về Covid-19 và y tế toàn cầu, QUAD cam kết viện trợ hơn 1,2 tỉ liều vắc xin Covid-19 cho toàn cầu, ngoài số liều đã tài trợ thông qua cơ chế COVAX, và đẩy nhanh việc hợp tác với công ty Biological E. Limited của Ấn Độ để sản xuất ít nhất 1 tỉ liều đến cuối năm 2022.

Ấn Độ khôi phục xuất khẩu vắc xin từ tháng 10, Nhật Bản hỗ trợ các nước trong khu vực mua vắc xin thông qua chương trình cho vay 3,3 tỉ USD. Úc cung cấp 212 triệu USD viện trợ cho Đông Nam Á và Thái Bình Dương mua vắc xin, thêm 219 triệu USD nữa để hỗ trợ vận chuyển vắc xin của QUAD đến các khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị AFP

Nhật và Ấn Độ tăng cường đầu tư khoảng 100 triệu USD cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe liên quan đến Covid-19 gồm vắc xin và thuốc điều trị. QUAD sẽ xây dựng sự phối hợp để chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với các đại dịch trong tương lai, nhắm đến việc phát triển vắc xin, thuốc chữa và phương pháp chẩn đoán trong vòng 100 ngày từ khi dịch bệnh mới xuất hiện. Về hạ tầng, QUAD sẽ khởi động Nhóm phối hợp hạ tầng, tổ chức họp định kỳ để chia sẻ đánh giá về nhu cầu hạ tầng khu vực và đưa ra cách tiếp cận để xây dựng cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cao, minh bạch. QUAD cam kết tiếp tục phát triển các dự án hạ tầng và thúc đẩy lĩnh vực tư nhân tham gia đầu tư.

Về khí hậu, QUAD sẽ thiết lập Mạng lưới hàng hải xanh, thiết lập mạng lưới các cảng biển xanh và không phát thải carbon, đặt mục tiêu thiết lập 2-3 hành lang hàng hải không phát thải hoặc phát thải thấp đến năm 2030.

Nhóm sẽ thiết lập thỏa thuận hợp tác hydro sạch, mở rộng phát triển công nghệ sản xuất hydro sạch, giảm giá mọi nguyên liệu trong chuỗi giá trị hydro sạch, thúc đẩy thị trường hydro sạch.

QUAD cam kết tăng cường sức hồi phục của khu vực Indo-Pacific đối với biến đổi khí hậu bằng cách cải thiện chia sẻ thông tin quan trọng về khí hậu, cải thiện cơ sở hạ tầng. Hỗ trợ kỹ thuật cho các đảo quốc đang phát triển.

Về giáo dục và trao đổi giữa người với người, QUAD lập quỹ học bổng tài trợ cho 100 sinh viên (mỗi nước 25 sinh viên) học thạc sĩ, tiến sĩ các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) tại các trường đại học tại Mỹ mỗi năm.

Về các công nghệ quan trọng và mới nổi, nhóm sẽ công bố tuyên bố chung về những nguyên tắc về thiết kế công nghệ, phát triển, quản trị và sử dụng công nghệ có trách nhiệm, cởi mở, tiêu chuẩn cao; thiết lập nhóm liên lạc tiêu chuẩn kỹ thuật tập trung vào các hoạt động phát triển tiêu chuẩn. Nhóm sẽ khởi động sáng kiến chuỗi cung ứng bán dẫn để đảm bảo nguồn cung bán dẫn đa dạng và cạnh tranh.

QUAD sẽ hỗ trợ việc triển khai và da dạng hóa hệ thống mạng 5G . Mặt khác, nhóm cam kết sẽ theo dõi các xu hướng của lĩnh vực công nghệ quan trọng và mới nổi, mở đầu là các công nghệ sinh học tiên tiến.

Về an ninh mạng, QUAD sẽ khởi động nhóm hợp tác cấp cao về không gian mạng. Theo đó, các chuyên gia cấp cao sẽ gặp đều đặn để thúc đẩy nỗ lực của chính phủ và ngành công nghiệp để cải thiện các lĩnh vực như thực thi tiêu chuẩn chung về không gian mạng, phát triển phần mềm an toàn, phát triển nhân lực, thúc đẩy hạ tầng kỹ thuật số an toàn, đáng tin cậy.

Về lĩnh vực không gian, nhóm QUAD cam kết sẽ chia sẽ dữ liệu vệ tinh và phân tích về nguy cơ biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững đại dương và tài nguyên biển.

QUAD sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực trong các lĩnh vực liên quan đến không gian cho các nước Indo-Pacific để quản lý nguy cơ và thách thức. Nhóm cũng sẽ tham vấn về quy tắc, hướng dẫn, chuẩn mực nhằm đảm bảo tính bền vững của môi trường không gian.