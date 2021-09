Singapore sống chung với Covd-19, tiến tới bình thường mới

Singapore là một trong những quốc gia châu Á đã từ bỏ chiến dịch đưa số ca mắc Covid-19 hằng ngày về mức 0 (Zero Covid). Thay vào đó, đất nước này chọn sống chung với dịch và đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thể chống chịu được Covid-19.

Để làm được điều này, Singapore đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Chiến dịch bắt đầu vào ngày 30.12.2020 đến nay được đánh giá là một thành công. Đến ngày 29.8, Singapore đã tiêm xong 2 mũi vắc xin cho khoảng 80% dân số, theo bài đăng trên Facebook của Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung.

Đất nước này cũng đang xem xét việc tiêm nhắc lại cho những người đã được chủng ngừa 2 mũi vắc xin, đặc biệt là những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chính phủ Singapore đang lên kế hoạch chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi vào đầu năm 2022.

Người dân Singapore chờ đến lượt chích ngừa Covid-19 Reuters

4 bước tiến tới bình thường mới

Theo tờ The Straits Times, Singapore sẽ mở cửa trở lại từng bước theo kế hoạch 4 giai đoạn được Bộ trưởng Y tế Ong công bố vào ngày 6.8. Các giai đoạn đó gồm giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn chuyển tiếp A, giai đoạn chuyển tiếp B và cuối cùng là quốc gia chống chọi được với Covid-19.

Giai đoạn chuẩn bị bắt đầu vào ngày 10.8. Trong giai đoạn này, các hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng, bao gồm cả việc tiếp tục cho phép nhập cảnh đối với người lao động và những người phụ thuộc tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Singapore cũng thay đổi quy trình chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này, bao gồm cả việc tiếp nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 vào các cơ sở chăm sóc cộng đồng.

Giai đoạn chuyển tiếp A dự kiến bắt đầu vào tháng 9. Khi đó, Singapore sẽ mở cửa kinh tế nhiều hơn, cho phép tăng quy mô các sự kiện và nới lỏng kiểm soát biên giới. Nước này cũng mở rộng xét nghiệm nước thải để phát hiện sớm các cụm dịch.

Kế hoạch chi tiết cho hai giai đoạn cuối cùng vẫn chưa được Singapore công bố. Tuy nhiên, kinh tế Singapore sẽ gần như được mở cửa hoàn toàn vào giai đoạn chuyển tiếp B để nước này có thể tiến tới bình thường mới, theo The Straits Times.

Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, thành viên chủ chốt của lực lượng chống Covid-19 liên ngành của chính phủ nước này, thừa nhận nguy cơ từ việc nới lỏng biên giới và các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhà chức trách tin tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ giảm thiểu số ca nhập viện và các trường hợp cần chăm sóc đặc biệt. Dù vậy, Singapore sẽ điều chỉnh kế hoạch nếu số ca nhiễm tăng cao.

“Chúng tôi sẽ theo dõi dữ liệu, xem xét bằng chứng và đảm bảo rằng hệ thống y tế của chúng tôi có thể đối phó với tình hình dịch trước khi thực hiện bước tiếp theo”, tờ South China Morning Post dẫn lời ông Wong cho biết.

Singapore đang ở giai đoạn đầu trong kế hoạch 4 bước tiến tới bình thường mới. Hiện tại, Singapore vẫn duy trì các biện pháp giãn cách xã hội. Nước này bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài và số người được phép tụ tập vẫn bị giới hạn.

Singapore cũng đặt ra giới hạn với số người được phép vào các điểm du lịch, trung tâm thương mại, phòng tập thể dục, dự đám cưới, đám tang và các sự kiện. Người đi đến những địa điểm này cần phải đăng ký trên ứng dụng truy vết TraceTogether.

Quy định nhập cảnh

Các biện pháp kiểm soát dịch đang được Singapore áp dụng đối với người nhập cảnh sẽ thay đổi tùy theo mức độ dịch bệnh và tình trạng tiêm chủng của quốc gia, khu vực mà chuyến bay khởi hành.

Các quốc gia/khu vực sẽ được chia thành 4 loại. Các biện pháp kiểm soát dịch cho hành khách sẽ được áp dụng dựa trên lịch sử đi lại trong vòng 21 ngày trước khi họ đến Singapore. Nếu hành khách đến thăm hoặc quá cảnh tại nhiều quốc gia/khu vực được xếp loại khác nhau, quy tắc kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất trong số đó sẽ được áp dụng.

Các thành viên tổ bay của hãng hàng không Singapore Airlines tại sân bay Changi vào ngày 3.9 AFP

Hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, Macau, Đài loan và Hồng Kông - những nơi được xếp loại 1 - sẽ không cần tự cách ly nếu xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh cho kết quả âm tính.

Trước ngày 30.8, New Zealand nằm trong danh sách loại 1. Tuy nhiên, do số ca nhiễm trong cộng đồng đang gia tăng ở New Zealand, hành khách đến từ quốc gia này sẽ phải tự cách ly 7 ngày theo các biện pháp dành cho quốc gia, vùng lãnh thổ loại 2. Ngoài New Zealand, trong danh sách này còn có Úc, Brunei, Canada và Đức.

Hành khách đến từ các quốc gia, khu vực thuộc loại 3 và 4 sẽ buộc phải cách ly 14 ngày tại địa điểm được chỉ định hoặc tự chọn, tùy theo tình trạng tiêm vắc xin.

Tập trung đông người

Với các cuộc gặp gỡ và giao lưu xã hội, Singapore chỉ cho phép tụ tập nhóm tối đa 5 người. Những người chưa được chủng ngừa được khuyến cáo chỉ tụ tập tối đa nhóm 2 người. Hiện tại, đám tang ở Singapore chỉ cho phép tối đa 30 người tham dự cùng lúc.

Các hộ gia đình cũng được yêu cầu tiếp tối đa 5 khách mỗi ngày. Người dân chỉ được tham gia tối đa 2 buổi họp mặt xã hội mỗi ngày, dù là với một hộ gia đình khác hay ở nơi công cộng. Tuy vậy, các giới hạn trên không áp dụng đối với trường hợp cháu được ông bà chăm sóc.

Với nơi công sở, Singapore cho phép 50% số nhân viên phải làm từ xa của mỗi doanh nghiệp quay lại nơi làm việc. Doanh nghiệp cũng được phép tổ chức họp, nhưng phải tuân theo các giới hạn trên.

Ngành dịch vụ

Các buổi biểu diễn trực tiếp mở cửa cho 1.000 khách nếu tất cả đã chủng ngừa và tối đa 50 người xem nếu những người này chưa được tiêm vắc xin. Các sự kiện mà nghệ sĩ phải tháo khẩu trang để hát hoặc chơi nhạc cụ cũng có thể diễn ra nhưng tùy thuộc vào các biện pháp an toàn Singapore đặt ra vào thời điểm đó. Những quy định này cũng được áp dụng cho các cuộc họp, hội nghị và triển lãm (MICE), người tham gia và khán giả tại các buổi thi đấu thể thao, lễ cưới trong nhà thờ, rạp chiếu phim và các hoạt động tôn giáo.

Các điểm du lịch, bảo tàng, thư viện công cộng và du thuyền cũng chỉ được hoạt động với 50% công suất. Tuy nhiên, các khu vực tổ chức tiệc nướng và cắm trại vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Các nhà hàng và cơ sở ăn uống (trừ quán cà phê) nằm bên ngoài trung tâm bán hàng rong được phép phục vụ tại chỗ cho nhóm tối đa 5 khách nếu tất cả đã được tiêm vắc xin. Nếu không đáp ứng được yêu cầu, thực khách chỉ có thể mua mang về. Những cơ sở này cũng không được phép phát nhạc.

Với các quán cà phê và trung tâm hàng rong, bất kể tình trạng tiêm vắc xin, chỉ có nhóm tối đa 2 khách được phép ăn uống tại chỗ.

Hàng quán ở Singapore được phép mở cửa, nhưng phải tuân theo các quy tắc hạn chế Reuters

Các dịch vụ làm đẹp mà khách hàng phải bỏ khẩu trang như chăm sóc da mặt, dịch vụ trang điểm, xông hơi chỉ được phép tiếp tục nếu khách hàng đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Trung tâm thương mại và phòng trưng bày cũng được phép mở cửa, nhưng chỉ được chứa tối đa 1 người trên mỗi 10 m2 diện tích sàn.