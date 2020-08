Trung Quốc tập trận gây căng thẳng ở Biển Đông

Úc thu hồi sách in bản đồ “đường lưỡi bò” Nhà xuất bản Cengage Learning Asia (Úc) vừa thông báo thu hồi khoảng 750 cuốn sách giáo khoa vì có in hình bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông. Theo tờ The Guardian ngày 26.8, cuốn sách về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc do hai tác giả Xu Jixing và Ha Wei biên soạn, đã bán được 633 cuốn tại Úc và 100 cuốn ở nước ngoài. Ngoài ra, bản đồ còn thể hiện yêu sách Tứ Sa, tên gọi phi pháp của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bãi Macclesfield và quần đảo Pratas. Hai tác giả phủ nhận trách nhiệm trong khi nhà xuất bản xin lỗi và nói sự việc là do sơ suất của biên tập viên. Cuốn sách đang được sử dụng tại ít nhất 11 trường trung học ở bang Victoria. Vi Trân