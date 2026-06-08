The Rock 'đáp trả' khi bị chế giễu bán dầu gội dù không có tóc

The Rock gây sốt mạng xã hội vì ảnh quảng bá sản phẩm dầu gội ẢNH: AFP

Theo People, Dwayne Johnson gần đây bị một TikToker "réo tên" trên mạng xã hội vì hình ảnh của tài tử không phù hợp với sản phẩm mà anh đang bán. Trong một video trên TikTok, Katy Napier chia sẻ thước phim cô đi mua sắm và bắt gặp các sản phẩm dầu gội, dầu xả từ thương hiệu của The Rock. Bên cạnh quầy sản phẩm là hình ảnh quảng cáo của tài tử 54 tuổi với kiểu đầu trọc quen thuộc cùng gương mặt rạng rỡ và vẻ ngoài nam tính. Cô chia sẻ: "Đừng từ bỏ ước mơ của bạn. The Rock đang bán dầu gội và dầu xả, dù anh ấy đầu trọc".

Video lập tức "bùng nổ" mạng xã hội, thu hút gần 37 triệu lượt xem, hơn 23.500 bình luận, chỉ tính trên trang TikTok của người phụ nữ nổi tiếng này. Nhiều dân mạng "ngớ người" trước sự mâu thuẫn thú vị kể trên, trong khi số khác đăng tải những hình ảnh tạo hình của nam diễn viên 7X trên màn ảnh để "bênh vực" anh, bên cạnh đó là vô vàn câu đùa "hiểm hóc".

Tạo hình của Dwayne Johnson trong phim Moana ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM MOANA/DISNEY

Sau khi video kể trên gây sốt mạng xã hội, Dwayne Johnson đưa ra phản hồi vào cuối tuần qua. Trong đoạn phim, anh ghép lại video của Katy Napier đồng thời đính kèm hình ảnh của mình với mái tóc xoăn dài khi hóa thân thành nhân vật Maui trong bộ phim Moana bản live-action. Ngôi sao đình đám này đính kèm chú thích: "Ôi trời, cái này làm tôi cười vỡ bụng luôn. Mà khoan, đôi khi mái tóc nổi bật và đầy quyến rũ của một á thần cũng cần dầu gội hay dầu xả đấy...". The Rock cũng không quên gửi lời đến Katy Napier: "Tôi có một món quà gửi đến cho cô đó". Cách phản hồi nhẹ nhàng, dí dỏm của tài tử phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw càng khiến dân tình thích thú và đưa câu chuyện trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Không để câu chuyện kịp "nguội", hôm 7.6, Katy Napier đăng video mới lên trang cá nhân, hé lộ mình đã nhận được quà từ ngôi sao đắt giá bậc nhất Hollywood. Trong video, nữ TikToker khoe hàng chục thùng gỗ chứa nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu của The Rock, từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm cho đến lăn khử mùi, đồ chăm sóc da… Cô bày tỏ sự bất ngờ trước món quà từ nam diễn viên và đón nhận với thái độ vui vẻ, tích cực. Dưới mục bình luận, nhiều khán giả cho rằng cú "phản công" của Dwayne Johnson quá "ngầu". Nhiều ý kiến cũng đánh giá đây là nước đi thông minh của ngôi sao loạt phim Jumanji khi tận dụng độ "nóng" từ video để khéo léo quảng cáo các sản phẩm của thương hiệu riêng.

The Rock ra mắt thương hiệu Papaui vào năm 2024 - chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc da, tóc cho nam giới. Tài tử từng chia sẻ với People rằng anh hy vọng sẽ bình thường hóa các cuộc trò chuyện về chăm sóc da, tóc, làm đẹp dành cho phái mạnh.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công rực rỡ, The Rock là một doanh nhân giàu có nhờ kinh doanh trong lĩnh vực thể thao, hàng tiêu dùng ẢNH: AFP

Dwayne Johnson (biệt danh The Rock) sinh năm 1972, anh từng là một đô vật nổi tiếng trước khi trở thành ngôi sao đình đám trên màn ảnh rộng với hàng loạt siêu phẩm hành động nổi tiếng. Người hùng cơ bắp này tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như: Xác ướp trở lại, Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi, Cuộc đua đến núi phù thủy, Siêu cớm tranh tài, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo, Tòa tháp chọc trời, Black Adam… Đặc biệt, Dwayne Johnson được biết đến nhiều hơn cả nhờ vai diễn Luke Hobbs trong loạt phim hành động đình đám Fast & Furious. Sắp tới, tài tử tái xuất màn ảnh với vai á thần Maui trong Moana bản live-action.

Theo Forbes, cựu đô vật này có thể thu về hơn 20 triệu USD cho mỗi bộ phim đồng thời kiếm bộn tiền nhờ tham gia các dự án truyền hình, quảng cáo, kinh doanh… Tài tử nhiều lần dẫn đầu danh sách những nam diễn viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới. The Rock cũng sở hữu lượng fan hùng hậu trên mạng xã hội, trong đó chỉ riêng Instagram đã có hơn 382 triệu người theo dõi.