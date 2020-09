Bán kết Cúp quốc gia: Sân Hàng Đẫy, Cẩm Phả 'đóng cửa', Quang Hải, Khắc Ngọc đá kín!

Khán giả sẽ không được phép theo dõi trực tiếp hai trận bán kết Cúp quốc gia 2020 do hai địa phương gồm Hà Nội và Quảng Ninh không đồng ý cho mở cửa sân vận động Hàng Đẫy, Cẩm Phả.

Cuộc đối đầu giữa đội Hà Nội và đội TP.HCM vào 19 giờ 15 ngày 16.9 dù không có Văn Hậu , Huy Toàn (do đều bị chấn thương), Công Phượng (hai thẻ vàng)…nhưng vẫn hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Bởi sự xuất hiện của những cầu thủ nổi tiếng khác như Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Chung, Đức Huy (phía đội chủ nhà) hay Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, thủ môn Bùi Tiến Dũng (phía đội khách).

Tương tự, màn so tài giữa Viettel và chủ nhà Than Quảng Ninh vào 18 giờ ngày 16.9 cũng được dự báo sẽ có nhiều kịch tính khi Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Khắc Ngọc…đối đầu với Tuấn Linh, Hai Long, Văn Khoa…

Chỉ tiếc cho khán giả khi chỉ được xem qua tivi. Do lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 , TP.Hà Nội trong công văn trả lời CLB Hà Nội đã nhấn mạnh rõ, trong thời điểm này, các trận đấu Cúp quốc gia của đội Hà Nội diễn ra không khán giả.

Còn đối với Than Quảng Ninh, chiều 14.9, lãnh đạo chính quyền cũng đã không đồng ý cho đội được thi đấu Cúp quốc gia trong tình trạng có khán giả.

Ông Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh cho hay: “Cách đây một ngày, chúng tôi dự kiến sẽ xin phép địa phương cho đón khán giả với lượng hạn chế, không kín sân Cẩm Phả. Tuy nhiên, vì lý do đảm bảo an toàn, tỉnh Quảng Ninh đã không chấp nhận. Chúng tôi vui vẻ thực hiện. Vẫn biết nếu có khán giả, cầu thủ sẽ hưng phấn hơn nhưng chỉ đạo của cấp trên cần phải được tôn trọng tuyệt đối”.