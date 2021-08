Bị nợ lương kéo dài, cầu thủ Than Quảng Ninh muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng...

Hai trường hợp đầu tiên vì hết hợp đồng nên đã được CLB Than Quảng Ninh mời đến đội lấy giấy thanh lý là Nguyễn Hải Huy và Dương Văn Khoa. Với những cầu thủ còn hợp đồng, đội Than Quảng Ninh vẫn muốn giữ chân, dù chưa biết bao giờ có tiền để trả nợ cho cầu thủ khi nhà tài trợ là Công ty TNHH 1 thành viên Quảng Ninh đang đứng trước bờ vực phá sản.

Một cầu thủ Than Quảng Ninh cho hay: “Chúng tôi đã gọi điện cho Giám đốc điều hành CLB để hỏi về tương lai của mình nhưng đội nói rằng, cứ từ từ sẽ giải quyết, hợp đồng vẫn chưa hết hiệu lực thì vẫn là người của Than Quảng Ninh. Tôi thực sự không biết thế nào nữa.

Tôi đã đọc rất kỹ hợp đồng giữa mình và CLB. Trong đó, khoản 11.2 chấm dứt hợp đồng vì lý do bất khả kháng, lý do chính đáng, quy định rõ: Trong những trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, hai bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng trước ngày hết hạn mà không phải bồi thường với điều kiện cả hai bên phải hoàn thành tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm cho đến khi chấm dứt hợp đồng.

Trên thực tế, giữa tôi và CLB không thể chấm dứt hợp đồng theo khoản 11.2 này được vì rõ ràng, CLB Than Quảng Ninh đã không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cầu thủ. Nhưng tôi chưa biết, đến bao giờ thì lương, thưởng và tiền lót tay được trả. Mấy năm trời lao động cho CLB, nếu không được Than Quảng Ninh lo xong khoản nợ, coi như chúng tôi làm không công ở V-League”.

Đội Than Quảng Ninh thi đấu tốt tại V-League ẢNH: MINH TÚ

Theo chia sẻ của một cầu thủ khác: “CLB Than Quảng Ninh có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: cầu thủ không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ - trách nhiệm đã nêu trong hợp đồng, cầu thủ thường xuyên không hoàn thành yêu cầu thi đấu của CLB do không giữ vững được phong độ thi đấu hoặc do ý thức kỷ luật kém, hoặc do không thực hiện đúng những yêu cầu chuyên môn do CLB đặt ra.

Tuy nhiên, không một cầu thủ nào trong đội vi phạm điều này nên đội không có quyền chấm dứt hợp đồng, nhưng vấn đề là hiện tại đội không hoạt động, cầu thủ không có thu nhập từ những khoản được nêu rõ trong hợp đồng. Vì thế, chúng tôi đang tính đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo điều 37 Bộ Luật Lao động . Điều 11.3 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong hợp đồng giữa tôi và đội Than Quảng Ninh cũng đã ghi rõ như trên”.

Điều 37 Bộ Luật Lao động ghi rõ: “ Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây: không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn”.