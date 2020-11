Đua tranh vô địch, Hà Nội FC khốn khổ với sự lãng phí của các tiền đạo

Trong nhóm 4 đội đứng đầu nhóm A và tranh ngôi vô địch V-League 2020 bao gồm Hà Nội FC, Sài Gòn FC, Viettel và Than Quảng Ninh thì đội bóng do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt là đội ghi nhiều bàn nhất trước khi vòng 5 giai đoạn 2 khởi tranh. Nhà đương kim vô địch V-Leaue đã ghi tới 29 bàn thắng sau 17 trận đấu (bao gồm cả 13 trận của giai đoạn 1). Riêng ở 4 trận đã qua của giai đoạn 2, Hà Nội FC ghi 9 bàn - ngang với Than Quảng Ninh và hơn cả Viettel lẫn Sài Gòn FC.