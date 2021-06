Hoàng Đức: 'Viettel đã rèn kỹ các kịch bản tấn công về phía khung thành Kaya FC'

Trong số những cơ hội mà Viettel có được, cơ hội của Hoàng Đức tạo ra là nguy hiểm nhất mà cũng đáng tiếc nhất. Viettel thực hiện pha phản công chớp nhoáng và Hoàng Đức dùng tốc độ vượt qua các cầu thủ cao lớn của Ulsan Hyundai, thực hiện cú chọc khe như đặt cho đồng đội đang đứng ở vòng cấm. Chỉ tiếc là cầu thủ Viettel đã ở vào thế việt vị.

Hàng thủ của Kaya FC bị mất hậu vệ Simone Rota do dính thẻ đỏ ở trận thua BG Pathum ( Thái Lan ) với tỷ số 1-4. Hàng công của Viettel sẽ phải tận dụng tốt cơ hội bởi Kaya FC tỏ ra không mạnh trong phòng ngự. Bằng chứng là họ đã để dính hai bàn thua ở hiệp 1, 2 bàn thua ở hiệp 2 (Teerasin Dangda và Diogo Luis đều lập cú đúp). Tuy nhiên ở phút 81, Kaya cũng ghi được 1 bàn an ủi do công của cầu thủ Angeles.