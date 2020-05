Trận Nam Định - HAGL Cúp Quốc gia: CĐV gào thét đủ kiểu để mua vé

Hôm nay, rất nhiều người dân Nam Định đã thở phào khi nhiệt độ giảm mạnh từ hơn 40 độ C chỉ còn… 35-36 độ C. Nhưng trên rất nhiều tuyến phố hầu như không có người ra ngoài vì trốn nóng. Cầu thủ HAGL khi đến đây cũng "choáng nặng" vì thay đổi đột ngột từ 26 độ C tại Pleiku lên gần gấp đôi.