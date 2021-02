Chuyên gia đội tuyển vật thích bánh chưng, mê món canh chua, nói tiếng Việt như gió

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (viết tắt là Nhổn) đang trong những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu và đội tuyển vật Việt Nam mới được nghỉ tập cách đây đúng một ngày. Chuyên gia Phridon Chkhartishvili nói với PV Báo Thanh Niên: “Tết nhất mà, ở Nhổn không khí đón xuân vui lắm. Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều tuyển thủ phải ở lại đây ăn tết. Trung tâm Nhổn có cành đào to lắm nên tôi không sắm đào, sắm quất đâu. Chỉ tranh thủ ra chợ mua sắm vài thứ rồi về ngay. Đi đâu cũng phải đeo khẩu trang cẩn thận. Tình hình đang rất căng thẳng. Mà tôi…sợ chết lắm. Nên phải phòng bị. An toàn cho mình, an toàn cho cộng đồng”.