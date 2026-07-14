Thí sinh dưới 15 điểm không vào ĐH: Cơ hội cho trường CĐ, TC tăng nguồn tuyển

Quy chế tuyển sinh ĐH 2026 nêu rõ: "Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ ĐH là thí sinh (TS) có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với TS thi tốt nghiệp từ năm 2026". Như vậy, TS dưới 15 điểm sẽ không đủ điều kiện để đăng ký nguyện vọng bậc ĐH.

Phân luồng, khuyến khích TS lựa chọn đúng năng lực

Nhận định về điểm mới này trong quy chế tuyển sinh ĐH, thạc sĩ Dương Thị Tuyết Loan, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, cho biết quy định sẽ tạo tác động khá rõ đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trong năm nay.

"Trước hết, quy định này góp phần giúp quá trình phân luồng sau THPT diễn ra rõ ràng hơn. Với những TS chưa đạt ngưỡng xét tuyển ĐH, các em vẫn còn nhiều lựa chọn học tập khác phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình và mục tiêu nghề nghiệp của mình, trong đó giáo dục nghề nghiệp là một hướng đi rất thiết thực", thạc sĩ Loan chia sẻ.

Thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông, cũng cho rằng quy định này sẽ giúp phân luồng học sinh rõ nét hơn, khuyến khích các em lựa chọn đúng năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Học nghề giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian đào tạo, sớm tham gia thị trường lao động và vẫn có thể liên thông để lấy bằng ĐH ẢNH: MỸ QUYÊN

"Giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt các trường CĐ sẽ có cơ hội thu hút nhiều TS mong muốn học nhanh, có kỹ năng thực hành và sớm có việc làm. Tuy nhiên, điều quan trọng là các trường CĐ không nên xem đây chỉ là nguồn tuyển bổ sung, mà cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp và chứng minh giá trị thực của con đường học nghề để khẳng định phụ huynh rằng không phải vì không được xét vào ĐH nên các em mới phải chọn con đường giáo dục nghề nghiệp", thạc sĩ Thu nhìn nhận.

Theo thạc sĩ Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao, đây không đơn thuần là một quy định kỹ thuật trong tuyển sinh mà thể hiện rõ định hướng nâng cao chất lượng đầu vào của giáo dục ĐH, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, thay vì bằng mọi giá phải vào ĐH, các em có thêm động lực để tìm hiểu những con đường phù hợp hơn với năng lực và sở trường của bản thân.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho rằng đây là tín hiệu tích cực buộc cả phụ huynh và học sinh phải nhìn nhận lại năng lực thực tế. Xã hội đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt từ tư duy "chọn bậc học" sang "chọn nghề học".

Ghi nhận nguồn tuyển tăng

Được biết đến thời điểm này, công tác tuyển sinh của Trường CĐ Kinh tế đối ngoại ghi nhận tín hiệu khá tích cực. Thạc sĩ Tuyết Loan cho biết sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố, số lượng TS và phụ huynh quan tâm, liên hệ tư vấn, tìm hiểu điều kiện xét tuyển và thủ tục nhập học có xu hướng tăng rõ hơn so với giai đoạn trước đó. Các em quan tâm nhiều đến ngành kế toán doanh nghiệp, công nghệ tài chính, kế toán số, thương mại điện tử, kinh doanh xuất nhập khẩu, marketing thương mại.

"Từ tác động của quy định mới, sẽ có một bộ phận đáng kể TS chuyển hướng sang học CĐ, trung cấp nên chắc chắn nguồn tuyển năm nay sẽ tăng", thạc sĩ Tuyết Loan đánh giá.

Trong khi đó, tại Trường CĐ Viễn Đông, đến thời điểm này lượng hồ sơ đăng ký vào trường tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào các ngành công nghệ thông tin, logistics, điều dưỡng, dược, chăm sóc sắc đẹp, marketing số... và các khối ngành được nhà nước trợ cấp học phí như ô tô, cơ khí, điện - điện tử, du lịch... Đặc biệt không chỉ có những TS có điểm dưới 15 mà cả những em có điểm thi khá tốt cũng nộp hồ sơ.

"Sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT, do lượng TS đăng ký đông nên trường đã huy động nhân sự để tiếp đón phụ huynh và các em đến làm thủ tục xác nhận nhập học, trung bình 200 hồ sơ/ngày. Hiện số lượng xác nhận nhập học đã đạt 68% so với chỉ tiêu", thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu cho biết.

Hiện tại, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển, tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. "Thay vì hoang mang chờ đợi xét tuyển vào ĐH, nhiều TS đã chủ động nộp hồ sơ ngay từ đầu tháng 7 vào các khối ngành có nhu cầu nhân lực cao tại trường như công nghệ kỹ thuật ô tô, điện - điện tử, thiết kế đồ họa, quản trị khách sạn", bà Mộng Lành thông tin.

Năm 2026, các trường CĐ tham gia xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT cùng với các trường ĐH ảnh: Mỹ Quyên





Nhận thức về học nghề đang thay đổi tích cực

Đại diện các trường khẳng định giáo dục nghề nghiệp đang mang lại những lợi thế cạnh tranh rất lớn. Với chương trình đào tạo tối ưu thời gian (từ 1 - 2,5 năm), người học có thể gia nhập thị trường lao động ở độ tuổi 19 - 20, sớm hơn rất nhiều so với lộ trình ĐH truyền thống.

Đặc biệt, với thời lượng thực hành lên đến 70% cùng mô hình liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đáp ứng sát sườn tiêu chí tuyển dụng hiện nay - nơi đề cao kỹ năng tay nghề và khả năng làm việc thực tế hơn là bằng cấp thuần túy. Hơn nữa, học nghề không hề đóng lại cánh cửa khi người học sau khi tốt nghiệp và có việc làm vẫn hoàn toàn có thể liên thông lên các trình độ cao hơn.

"Học nghề là môi trường lý tưởng dành cho nhóm TS có nhu cầu học tập thực tế, muốn rút ngắn thời gian đào tạo, sớm có nghề nghiệp ổn định và tham gia thị trường lao động. Vì thế, TS dưới 15 điểm không nên quá lo lắng hoặc xem kết quả này là thất bại. ĐH không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp. Điều quan trọng là các em cần bình tĩnh đánh giá lại năng lực, sở thích, điều kiện gia đình và mục tiêu nghề nghiệp của mình. Chọn đúng ngành, đúng môi trường học tập và có thái độ học tập nghiêm túc thì các em vẫn có rất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai", thạc sĩ Dương Thị Tuyết Loan nhận định.

Theo thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, những năm gần đây, nhận thức của phụ huynh và học sinh về giáo dục nghề nghiệp đã thay đổi tích cực. Nhiều em chủ động chọn học CĐ ngay từ đầu vì chương trình đào tạo ngắn hơn, chi phí hợp lý, chú trọng kỹ năng thực hành khi được học theo mô hình gắn với doanh nghiệp, cơ hội việc làm cao, đặc biệt vẫn được liên thông ĐH. Thạc sĩ Thu khẳng định dưới 15 điểm không có nghĩa là hết cơ hội, mà là thời điểm để lựa chọn một lộ trình phù hợp với năng lực của bản thân.

Trong khi đó, thạc sĩ Trần Phương nhấn mạnh: "Không phải ai cũng cần đi cùng một con đường, nhưng ai cũng cần có một nghề để lập nghiệp. Một người trẻ có tay nghề vững, có việc làm ổn định ở tuổi 19 - 20 và tiếp tục học liên thông khi cần thiết sẽ có nhiều lợi thế về kinh nghiệm, tài chính và cơ hội thăng tiến".

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Mộng Lành nhắn nhủ: "Mục tiêu cuối cùng của việc đi học là kiến tạo sự nghiệp và năng lực hành nghề. Nếu chiếc xe này chưa đón được bạn, chúng ta hoàn toàn có thể chọn một chiếc xe khác linh hoạt hơn để đi đến cùng một đích đến".