Thợ chụp ảnh ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 'đắt show' thời 4.0

Mùa Giáng sinh 2025, khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM) lúc nào cũng đông nghịt người lui tới chụp ảnh. Từ 18 giờ 45 giờ, khi nhà thờ bắt đầu lên đèn, người dân và du khách đứng chờ, lần lượt check-in trước trung tâm thương mại Diamond Plaza và nhà thờ Đức Bà, thợ chụp ảnh nhờ vậy cũng đắt show hơn.



Nhiều bạn trẻ chuẩn bị "lên đồ" từ sớm để đến khu vực nhà thờ Đức Bà chụp ảnh dịp Giáng sinh 2025 ẢNH: THÁI HÒA

Lượng khách tăng cao kéo theo sự xuất hiện của nhiều thợ chụp ảnh dạo. Không chỉ những người làm nghề lâu năm, một số thợ từ các khu vực khác cũng tìm về đây dịp Giáng sinh để kiếm thêm thu nhập. Mỗi tấm ảnh có giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng nếu gửi file trực tiếp vào điện thoại, còn nếu rửa ảnh trực tiếp thì mức giá sẽ dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/tấm, tùy kích thước.

Lý do khiến các thợ chụp ảnh dạo năm nay "đắt hàng" hơn, theo nhiều người trong nghề, là nhờ những đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh nhà thờ Đức Bà lên đèn rực rỡ được lan truyền rộng rãi khiến không ít người tò mò, muốn đến tận nơi trải nghiệm.

Ông Hà Quốc Khánh (63 tuổi), thợ chụp ảnh dạo gắn bó nhiều năm với khu vực này, cho biết: "Mấy năm trước chủ yếu là khách du lịch hoặc các gia đình chụp ảnh. Năm nay thì khác hẳn, hơn 90% khách là các bạn trẻ. Có hôm đông quá, các bạn còn phải bốc số, xếp hàng chờ tới lượt".

Không khó bắt gặp các bảng hiệu, lời mời chào chụp ảnh dạo quanh khu vực nhà thờ ẢNH: THANH MAI

Ông Khánh chia sẻ thêm, ngoài chụp ở khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, ông còn đi chụp dạo cho các khách du lịch ở chợ Bến Thành. Thu nhập trung bình của ông khoảng 200.000 - 300.000 đồng cho ngày thường. Riêng dịp Giáng sinh 2025, thu nhập của ông tăng cao. Đặc biệt là trong 2 ngày cuối tuần, ông kiếm được tổng khoảng 5 triệu đồng.

Bà Thanh Nga (62 tuổi) và chồng là ông Đức Hùng (63 tuổi), đi từ tỉnh Nai đến nhà thờ Đức Bà để chụp ảnh. Bà Nga cho biết, 2 vợ chồng bà có mặt tại đây từ 2 giờ chiều mỗi ngày, chụp ảnh đến khoảng 3 - 4 giờ sáng hôm sau mới về nhà ở Đồng Nai.

"Vì vợ chồng tôi yêu nghề chụp ảnh nên mới đi từ Đồng Nai lên đây. Tôi chụp ở đây mấy chục năm rồi, nhưng năm nay tôi thấy đông người hơn mọi năm. Khi chụp ảnh, tùy theo yêu cầu của khách tôi sẽ hướng dẫn họ tạo dáng. Vì một bức ảnh đem ra không chỉ có khách xem mà còn có bạn bè, gia đình của họ xem nữa nên làm gì mình cũng phải đặt cái tâm mình vào", bà Nga bày tỏ.

Nhiều gia đình đến lưu giữ khoảnh khắc mùa Giáng sinh 2025 ẢNH: THÁI HÒA

Chị Thanh Ngân (20 tuổi) cho biết, hoạt động chụp ảnh tại nhà thờ Đức Bà đang trở thành xu hướng hiện nay. Điểm thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến chính là ở màu sắc cổ điển do các chủ chụp được. "Hoạt động này cũng góp phần hỗ trợ các chú trang trải cuộc sống và lưu giữ hình thức chụp ảnh truyền thống này lâu hơn nữa", chị Ngân nói thêm.

Tuy nhiên, không phải thợ chụp ảnh nào cũng đúng ý khách hàng. Một số thợ chụp ảnh thiếu kinh nghiệm, tay nghề chưa vững vẫn mang máy ra hành nghề. Nhiều trường hợp khách không được xem ảnh để chọn, chụp bao nhiêu tấm buộc phải lấy bấy nhiêu, dù có những bức không ưng ý.

Sau khi chụp, ảnh được gửi file trực tiếp qua điện thoại ẢNH: THANH MAI

Thợ chụp ảnh thời 4.0 có thêm dịch vụ gửi file vào điện thoại cho khách ẢNH: THÁI HÒA

Chị Thảo Ngân (25 tuổi) bức xúc kể lại việc nhận 24 tấm ảnh nhưng chất lượng không đồng đều: "Người ta không cho tôi lựa hình. Chụp mấy tấm là phải lấy hết, mà có nhiều tấm tôi thấy không ưng ý".

Tương tự, chị T.H (21 tuổi) tìm đến chụp ảnh dạo vì tò mò sau khi xem các clip lan truyền trên mạng xã hội, nhưng trải nghiệm thực tế lại khiến chị thất vọng. "Lúc chụp xong tôi không được kiểm tra hình. Khi gửi về máy mới thấy ảnh bị lấy nét sai. Tôi đến đây chủ yếu để trải nghiệm thử, nhưng nhận hình xong thì thấy còn thua cả tự chụp", chị chia sẻ.