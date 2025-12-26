Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 100 thành viên IS đang âm mưu tấn công

Vi Trân
Vi Trân
26/12/2025 06:59 GMT+7

Ngày 25.12, cảnh sát Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tiến hành một loạt cuộc đột kích trong ngày 25.12, bắt giữ hơn 100 đối tượng thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang âm mưu tấn công dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Văn phòng trưởng công tố Istanbul phát thông báo cho biết cảnh sát đã nhận được thông tin trình báo nói rằng IS đã kêu gọi lực lượng tấn công các sự kiện mừng Giáng sinh và năm mới 2026, đặc biệt nhắm vào người không theo đạo Hồi, theo AP ngày 26.12.

Mỹ không kích IS tại Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 100 nghi phạm IS - Ảnh 1.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại một cuộc biểu tình ở Istanbul năm 2024

ẢNH: REUTERS

Văn phòng công tố đã ra lệnh phát 137 nghi phạm và 115 đối tượng trong đó đã bị bắt trong chiến dịch đột kích đồng thời tại 124 địa điểm trong ngày 25.12. Trong chiến dịch, cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí và tài liệu.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện đòn tấn công tại quốc gia láng giềng Syria của Thổ Nhĩ Kỳ để diệt trừ các tay súng và địa điểm chứa vũ khí của IS, đáp trả cuộc phục kích trong tháng này làm 2 binh sĩ và một phiên dịch của Mỹ thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Syria cũng mở các chiến dịch chống IS trong những ngày gần đây, gồm 2 cuộc đột kích ở ngoại ô thủ đô Damascus. Các quan chức Syria cho biết đã bắt được thủ lĩnh IS tại Damascus là Taha al-Zoubi, và tiêu diệt Mohammed Shahadeh, thành viên cấp cao của tổ chức ở Syria.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Syria trong tuần này để bàn bạc nỗ lực chống IS và các vấn đề khác.

Cũng trong tối 25.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội đã không kích mục tiêu IS tại Nigeria theo lệnh của ông. Quân đội Mỹ cho biết cuộc không kích được thực hiện theo yêu cầu của Nigeria và đã diệt nhiều thành viên IS.

Tin liên quan

Mỹ đe dọa tiến hành chiến dịch quân sự tại Nigeria

Mỹ đe dọa tiến hành chiến dịch quân sự tại Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ điều lực lượng Mỹ đến Nigeria để thực hiện một chiến dịch thần tốc, không khoan nhượng sau khi cáo buộc quốc gia Tây Phi không ngăn chặn tình trạng sát hại người theo Cơ Đốc giáo.

Mỹ không kích hơn 70 mục tiêu tại Syria đáp trả IS

Lực lượng Mỹ bị IS phục kích tại Syria

