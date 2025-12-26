Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 100 thành viên IS đang âm mưu tấn công

Văn phòng trưởng công tố Istanbul phát thông báo cho biết cảnh sát đã nhận được thông tin trình báo nói rằng IS đã kêu gọi lực lượng tấn công các sự kiện mừng Giáng sinh và năm mới 2026, đặc biệt nhắm vào người không theo đạo Hồi, theo AP ngày 26.12.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại một cuộc biểu tình ở Istanbul năm 2024 ẢNH: REUTERS

Văn phòng công tố đã ra lệnh phát 137 nghi phạm và 115 đối tượng trong đó đã bị bắt trong chiến dịch đột kích đồng thời tại 124 địa điểm trong ngày 25.12. Trong chiến dịch, cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí và tài liệu.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện đòn tấn công tại quốc gia láng giềng Syria của Thổ Nhĩ Kỳ để diệt trừ các tay súng và địa điểm chứa vũ khí của IS, đáp trả cuộc phục kích trong tháng này làm 2 binh sĩ và một phiên dịch của Mỹ thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Syria cũng mở các chiến dịch chống IS trong những ngày gần đây, gồm 2 cuộc đột kích ở ngoại ô thủ đô Damascus. Các quan chức Syria cho biết đã bắt được thủ lĩnh IS tại Damascus là Taha al-Zoubi, và tiêu diệt Mohammed Shahadeh, thành viên cấp cao của tổ chức ở Syria.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Syria trong tuần này để bàn bạc nỗ lực chống IS và các vấn đề khác.

Cũng trong tối 25.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội đã không kích mục tiêu IS tại Nigeria theo lệnh của ông. Quân đội Mỹ cho biết cuộc không kích được thực hiện theo yêu cầu của Nigeria và đã diệt nhiều thành viên IS.