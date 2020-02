An Giang: Sợ bị đòi nợ, tung tin giả chủ nhà chết vì dịch bệnh Covid-19

Ngày 14.2, Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với bà Dương Kim Huệ (58 tuổi, ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dịch bệnh nCovid-19

Trước đó, ngày 9.2, sau khi cự cãi với chủ nhà ở TP.HCM, nơi bà Huệ đang giúp việc, bà Huệ xin nghỉ để về quê. Tuy nhiên, do đang nợ chị T.T.M (36 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) 12 triệu đồng, sợ về quê sẽ bị đòi nên bà Huệ gọi cho chị M. nói chủ nhà bị bệnh viện cách ly do bị nhiễm Covid-19 , vì vậy bà Huệ không làm việc ở đó nữa.

Sau đó, bà Huệ tiếp tục gọi điện thoại cho chị M. nói chủ nhà chết do nhiễm Covid-19 rồi bà Huệ đón xe khách từ TP.HCM về quê. Lo sợ bà Huệ về quê sẽ lây bệnh cho mọi người, bà M. đã trình báo sự việc với Công an xã Phú Thạnh.

Trên cơ sở tin báo của Công an xã Phú Thạnh, để chủ động phòng ngừa, không để bị động bất ngờ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 , Công an huyện Phú Tân phối hợp Đội Phản ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phú Tân cùng Công an xã Phú Thạnh tổ chức đón chuyến xe khách đang trong lộ trình từ TP.HCM về nhà bà Huệ.